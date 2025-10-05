Konya'da Selçuklu Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Atölye Programları (SETAP) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren okul dışı öğrenme ortamlarında yeni dönem başladı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarına kazandırılan “Okul Dışı Öğrenme Ortamları” 2025-2026 eğitim öğretim dönemi faaliyetlerine başladı.

Yıl boyunca her eğitim düzeyinden on binlerce öğrenciye hizmet veren Sille Tabiat Okulu, Selçuklu Sanat ve Tasarım Atölyesi, Selçuklu Belediyesi Çocuk Kütüphanesi ve Trafik Eğitim Parkı bu yıl da gerçekleştirecekleri örnek faaliyetlerle vizyon sahibi ve donanımlı nesillerin yetişmesine katkı sağlayacak.

Sille Baraj Parkı’nda bulunan ve doğayla iç içe eşsiz bir öğrenme ortamı sunan Sille Tabiat Okulu, yeni dönemde ilkokul 2. ve 4. sınıf öğrencilerine eğitimler veriyor. Sabah ve öğle gruplarında gerçekleştirilen programlarda çocuklar, tarımsal, sanatsal ve sportif aktivitelerle hem keyifli vakit geçiriyor hem de bilgi sahibi oluyor. Selçuklu Sanat ve Tasarım Atölyesi’nde ise öğrencilere Robotik Kodlama ve İnovasyon, Seramik (Çini), Ahşap ve Metal, Resim ile Kağıt Katlama atölyeleri kapsamında çalışmalar yaptırılıyor. İlkokul 4. sınıf ve ortaokul seviyesindeki öğrencilere yönelik beş farklı atölye programı sayesinde çocukların el becerileri ve yetenekleri geliştiriliyor, hayal güçleri genişletilerek yeni perspektifler kazandırılıyor. Selçuklu Trafik Eğitim Parkı ise çocuklara erken yaşlardan itibaren trafik bilinci aşılıyor. İlkokul 4. sınıf öğrencilerine “Trafik Değerleri ve Kurallar” başlığı altında temel trafik kuralları aktarılırken, trafik farkındalığı oluşturuluyor. Simülasyon Merkezi’nde önce bilgi alan çocuklar, daha sonra özel olarak tasarlanmış alanda sürücü adayıymış gibi uygun araçları kullanarak trafiği yerinde deneyimleme imkanı buluyor.

Selçuklu Belediyesi olarak çocukların eğitim ve gelişimine büyük önem verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “SETAP çatısı altında ilçemizin farklı noktalarında hayata geçirdiğimiz okul dışı öğrenme ortamlarımızın 2025-2026 eğitim öğretim dönemi faaliyetlerine başlamasından büyük mutluluk duyuyoruz. Sille Tabiat Okulu, Selçuklu Sanat ve Tasarım Atölyesi, Trafik Eğitim Parkı ve Selçuklu Belediyesi Çocuk Kütüphanesi gibi projelerimizle, çocuklarımızın hem akademik hem de sosyal becerilerini geliştirerek onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamayı amaçlıyoruz. Bu alanlarda sunulan çeşitli eğitimlerle öğrencilerimiz; doğayla iç içe, sanatsal, teknolojik ve trafik bilinci gibi önemli konularda deneyim kazanıyor. Amacımız; vizyon sahibi, donanımlı ve özgüveni yüksek nesiller yetiştirmek. Selçuklu Belediyesi olarak, çocuklarımızın eğitim yolculuğunda her zaman yanlarında olmaya devam ediyoruz” dedi.