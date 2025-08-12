Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Yeni Raylı Sistemler Bilgilendirme Toplantısı” düzenledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, apım ihalesine çıkılan Barış Caddesi Tramvay Hattı, Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı’nın birinci ve ikinci etapları, KONRAYAY Banliyö Hattı ile ilgili bilgi verdi. Başkan Altay, “Konya’da bugüne kadar yapılan raylı sistem yatırımımız 26,7 kilometre. Şu anda bugün itibariyle çalışmaya devam ettiğimiz yeni hat uzunluğu 58 kilometre. Bu hatlarımız tamamlandığında şehrimiz kuzeyden güneye, doğudan batıya raylı sistemlerle donatılmış hale gelmiş olacak” değerlendirmesinde bulundu. Barış Caddesi Tramvay Hattı’nda şehirde daha önce kullanılan eski tramvayları revize ederek kullanacaklarına dikkat çeken Başkan Altay, böylece belediyenin üstünde yeni bir borçlanma yükü oluşturmayacaklarını vurguladı.

Hattın yapımı esnasında refüjlerdeki ağaçları kaldırmak zorunda olduklarını kaydeden Başkan Altay, “Bu tramvayı yapmak için bu ağaçları kaldırmak zorundayız. Bu konudaki hassasiyetimizi biliyorsunuz. Başka çaremiz olmadığı için bunu yapıyoruz. Bütün ağaçları tek tek taşıyarak başka bir yerde şehrimize hizmet etmesini sağlamayı arzu ediyoruz. Onların yaşatılması için elimizden geleni yapacağımızı Konyalıların bilmesini isterim” diye konuştu. Başkan Altay, şehir trafiğini rahatlatmak için yapılacak yeni köprülü kavşaklar ve köprülerdeki revizyon işlemleri konusunda da açıklamalarda bulundu.