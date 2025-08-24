Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ve AK Parti Konya Milletvekilleri ile birlikte 56. Ağır Bakım Fabrika Müdürlüğü ve Konya Çevre Yolu’nda devam eden çalışmaları inceledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan protokolle Ağır Bakım Kentsel Dönüşümü kapsamında şehre kazandırılacak 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü inşaatının tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Başkan Altay, “Konya Modeli Belediyecilik” ile Konya’yı daha modern, daha yaşanabilir ve daha güçlü bir geleceğe taşımak için durmaksızın çalıştıklarına dikkat çekti.

Belediye tarihinin en yüksek bütçeli dönüşüm projesi olan Ağır Bakım Kentsel Dönüşümü kapsamında 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde AK Parti İl Başkanımız ve milletvekilleriyle birlikte incelemelerde bulunduklarını belirten Başkan Altay, "140 bin metrekarelik alanda yükselen 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü’müz; 6 adet depo, nizamiye binası, harp silahları bölümü, helikopter pisti, silah atölyesi, direkt müdahale binası ve idari binalarla savunma sanayimize büyük bir katkı sağlayacak. Bu proje, sadece bir fabrika değil, aynı zamanda Konya’mızın savunma sanayisindeki stratejik rolünü de güçlendiren bir adımdır. Çok az bir işimiz kaldı, inşallah en kısa sürede kalan işlerimizi de tamamlayarak askerimizin, ordumuzun hizmetine sunacağız. Taşınma sonrası Ağır Bakım olarak bildiğimiz mevcut bölgede 640 bin metrekarelik alan Büyükşehir Belediyemize devredilecek. Bu dev eserin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek, Meryem Göka, Selman Özboyacı, Mustafa Hakan Özer, Mehmet Baykan ve Latif Selvi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya Çevre Yolu’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaların özenle devam ettiğine vurgu yapan AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, “Aksaray-Ereğli Çevre Yolu yapım alanına geldik, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Burada Karayolları Bölge Müdürümüz başta olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda bu inşaat tamamlanacak diye bekliyoruz” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da Konya Çevre Yolu’nun önemine vurgu yaparak, “Sadece Konya'nın çevre ilçelerini değil Konya merkezde yaşayan vatandaşlarımızı da çok doğrudan ilgilendiren bir yol. İnşallah bu yolu bitirdikten sonra diğer etaplarla ilgili çalışmalarımız da sürecek, takipteyiz. İnşallah en kısa zamanda Konyalıların istifadesine sunulmak üzere Çevre Yolunun açılışını takip ediyoruz” diye konuştu.