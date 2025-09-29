Konya'da Meram Belediyesi bünyesinde kurulan Meram Arama Kurtarma Ekibi (MAK), eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Olası afetlere her an hazır bulunmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren MAK ekibine, AFAD İl Müdürlüğü tarafından “Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimi” verildi.KONYA (İGFA) - Olası afetlere her an hazır bulunmak amacıyla Meram Belediyesi bünyesinde kurulan Meram Arama Kurtarma Ekibi (MAK), eğitimlerine aralıksız devam ediyor.70 kişilik kadrosuyla faaliyet gösteren MAK ekibine, AFAD İl Müdürlüğü uzmanları tarafından “Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimi” verildi.

Meram Belediyesinin Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurduğu MAK ekibi, eğitim programıyla birlikte afet anında doğru hareket tarzlarını teorik olarak öğrenme ve uygulama imkanı buldu. Yangın anında müdahale yöntemleri, tahliye prosedürleri, afet sırasında doğru iletişim ve koordinasyon gibi başlıkların işlendiği eğitim görsellerle desteklendi. Eğitim sonunda katılımcılar, olası bir afet veya yangın anında hızlı, bilinçli ve koordineli şekilde hareket etmenin önemini deneyimlemiş oldu. MAK Ekibi, bu deneyimlemeler kapsamında daha önce de Konya'da, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü öncülüğünde Kovanağzı Mahallesinde gerçekleştirilen deprem tatbikatına katılmıştı.

Meram Belediyesinin Afet İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada bu tür eğitimlerin, afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek için kritik öneme sahip olduğuna vurgu yapıldı.

Afet anında doğru ve hızlı müdahalenin hem can hem de mal kaybını önlemede belirleyici rol oynadığının belirtildiği açıklamada “Eğitimlerle bilinç düzeyi yükseltilen arama kurtarma ekipleri, olay yerine ulaştıklarında daha organize, daha güvenli ve daha etkili bir şekilde görev yapabiliyor. Bu sebeple Meram Arama Kurtarma Ekibi, bundan sonraki süreçte de farklı alanlarda düzenlenecek eğitimlerle bilgi ve kabiliyetlerini geliştirmeye devam edecek.” denildi.