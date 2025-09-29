İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi, Yaşam Vadisi’nde düzenlediği “Benimle Oynar Mısın?” etkinliğiyle ilçe halkını, eğlenceli ve nostaljik bir hafta sonunda buluşturduİSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi, Yaşam Vadisi’nde düzenlediği “Benimle Oynar Mısın?” etkinliğiyle çocukları ve ailelerini zamanda keyifli bir yolculuğa çıkardı.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, 90’lı yılların unutulmaz sokak oyunlarıyla hem çocuklar hem de aileleri unutulmaz anlar yaşadı.Sabah saatlerinde ısınma hareketleri ve koşu turuyla başlayan program, 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde gerçekleşen yoga ve zumbagibi etkinliklerle daha da renklendi.

Yaşam Vadisi’nin doğayla iç içe ortamında kurulan oyun alanlarında isemendil kapmaca, çuval yarışı, ip atlama, yumurta taşıma, yakan top ve halat çekme oyunları büyük ilgi gördü.Özellikle beştaş, misket, körebe ve yağ satarım bal satarım gibi geleneksel oyunlar hem çocuklar için eğlenceli bir deneyim sundu hem de ebeveynlere çocukluk yıllarını hatırlattı.

Gün boyunca devam eden etkinliklerde, refleks geliştirici “sopa tutma” ve denge odaklı “topu kanaldan geçirme” gibi yaratıcı oyunlarda çocuklar hem fiziksel hem zihinsel becerilerini sergiledi.

Ailelerin de aktif olarak katıldığı oyunlar, nesiller arası bağları güçlendirdi.