Konya Meram Belediyesi Meram Gelişim Akademisi MEGA ile Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen ortaokullar arası bilgi yarışması ‘Haydi Bil Bakalım’ ve liseler arası ‘Haydi Konuş Bakalım’ münazara yarışmasında öğrenciler kıyasıya yarıştı. Final heyecanının sonunda ortaokullarda Necip Fazıl Kısakürek, liselerde ise Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi şampiyonluğu göğüsledi.KONYA (İGFA) - Meram, Meram Gelişim Akademisi MEGA ile Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yapılan iki ayrı yarışmada final heyecanı yaşadı. Ortaokullar bilgi yarışması ‘Haydi Bil Bakalım’ ve liseler arası ‘Haydi Konuş Bakalım’ münazara yarışmasının finallerinde okullar kıyasıya yarıştı. AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Adnan Bahçeci, Meram Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit, Meram İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Kocagöz, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Konya Şube Başkanı Nazif Karlıerfinal heyecanlarında öğrencilere eşlik etti.

ÖĞRENCİLER, PERFORMANSLARIYLA İZLEYENLERİ KENDİLERİNE HAYRAN BIRAKTI

Çok heyecanlı yarışmalara ve mücadelelere şahit olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, nezaket içinde nezih bir ortamda meselelerin rahat konuşabilmesinin önemine vurgu yaptı. Yarışmalara katılan tüm okul ve öğrencileri tebrik eden Milletvekili Latif Selvi, “Çocuklarımızın bilgi seviyelerine ve özgüvenlerine şahit olduk. Münazara yarışmasında sosyal hadiselerin matematiksel doğrularla tarif edilemeyeceğini ve bütün boyutlarıyla karşılıklı müzakere etmenin önemini bir kez daha gördük, izledik. Tüm çocuklarımıza hayatlarında başarılar diliyor, yarışmaya katılan çocuklarımızı ve gençlerimizi tebrik ediyorum.” diye konuştu. Hem bilgi hem de münazara yarışmasında çocukların yeteneklerine şahit olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz da yarışmalara katılan tüm okul ve öğrencilerin başarılı bir performans ortaya koyduklarını belirterek, “Çocuklarımızın başarılarının hayatları boyunca devam etmesini ve böyle güzel etkinliklerin sürdürülmesini temenni ediyorum. Rabbim çocuklarımızı ailelerine ve milletine bağışlasın.” ifadelerini kullandı.

YARIŞMADA DERECE ALAN ÖĞRENCİLERE HEDİYELERİ TAKDİM EDİLDİ

İlçede bulunan ortaokulların 6. sınıfları arasında düzenlenen ‘Haydi Bil Bakalım’ bilgi yarışmasına 55 okul katıldı. Yapılan 18 yarışma sonucunda finale kalan 4 okulun mücadelesinde Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu birinci, Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Kozağaç Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Ortaokulu üçüncü, Uhut Mahallesi Ahmet Haşhaş İmam Hatip Ortaokulu ise dördüncü oldu. Yine MEGA ile Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Haydi Konuş Bakalım’ münazara yarışmasında da liseler kıyasıya yarıştı. Lise 9., 10., ve 11. sınıf öğrencileri arasında yapılan ‘Haydi Konuş Bakalım’ yarışmasınailçede eğitim veren 16 lise katıldı. Okullar arasında yapılan 14 eleme yarışması sonucunda Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Meram Mehmet Münevver Kurban Anadolu Lisesi finale kaldılar. ‘Küreselleşmenin milli değerlerin korunabilmesi açısından bir tehdit olup olmadığının’ tartışıldığı yarışma sonunda Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci oldu. Yarışmaların sonunda öğrencilere ödülleri takdim edilirken kategorilerinde başarılı olan okullar, il geneli yapılacak yarışmalarda Meram’ı temsil etmeye hak kazandılar.

