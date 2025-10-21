Konya'da Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, iki ayrı buluşmada Meram muhtarlarıyla bir araya geldi. Buluşmalarındailçe genelinde görev yapan tüm muhtarların Muhtarlar Günü’nü de kutlayanBaşkan Mustafa Kavuş, mahallelerin gelişimi ve hizmetlerin etkin biçimde yürütülmesinde muhtarların üstlendiği rolün önemine vurgu yaptı.KONYA (İGFA) - Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla iki ayrı buluşmada muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Kavuş’un ilk ziyareti Meram Muhtarlar Derneği’ne oldu. Dernek Başkanı Ahmet Taşdemir ve ilçede görev yapan muhtarlarla buluşan Başkan Kavuş, tüm muhtarların gününü kutladı.

Dernek Başkanı Ahmet Taşdemir, mahallelerde yürütülen hizmetlerde daima yanlarında olan Başkan Kavuş’a teşekkür ederek, Meram’daki hizmetlerin başarısında güçlü iş birliğinin büyük payı olduğuna dikkat çekti. Başkan Kavuş da konuşmasında, mahallelerin gelişimi ve hizmetlerin etkin biçimde yürütülmesinde muhtarların üstlendiği rolün önemine vurgu yaparak “Muhtarlarımızla kurduğumuz güçlü iletişim sayesinde hizmetlerimiz daha hızlı, daha verimli ve daha doğru şekilde ilerliyor. Bu iş birliğinden kazanan her zaman Meram oluyor.” dedi.

Başkan Kavuş’un ikinci buluşması ise Öz Meram Muhtarlar Derneği ile gerçekleşti. Öz Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Önder Yılmaz ve dernek yönetiminde görev yapan muhtarları belediyede misafir eden Başkan Kavuş, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.Kavuş, “Mahallelerimizin sesi, vatandaşlarımızla aramızdaki en güçlü bağ olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü gönülden kutluyorum. Emekleri ve gayretleriyle Meram’ın her köşesinde izleri var.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN KAVUŞ; “MAHALLELERİMİZE DEĞER KATAN TÜM MUHTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşlarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Mustafa Kavuş, Muhtarlar Günü ile ilgili yaptığı açıklamada ayrıca şu görüşlere yer verdi; “Muhtarlarımız, mahallelerin nabzını en iyi tutan, vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini doğrudan bizlere aktaran, yerel demokrasinin en güçlü temsilcileridir. Onlar bizim gözümüz, kulağımız, elimizdir.Mahallelerin sorunlarını en iyi bilen ve çözüm noktasında büyük katkı sağlayan muhtarlarımız, vatandaşlarımızla belediyemiz arasında adeta bir gönül köprüsü kuruyor. Onların gayreti, bizim hizmet üretme hızımızı artırıyor.Biz her fırsatta muhtarlarımızla bir araya gelerek mahallelerin önceliklerini belirliyor, sorunlarını çözmek için birlikte çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki mahalle ne kadar güçlü olursa, şehir de o kadar güçlü olur.Muhtarlarımızın fikirleri, önerileri ve çözüm arayışları bizim için yol gösterici. Onların mahalleleri için ortaya koyduğu çaba, bizim Meram için ortaya koyduğumuz çaba ile aynı kaynaktan besleniyor.Bu vesileyle ilçemize değer katan, hizmet yolculuğumuzu kolaylaştıran tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum. Emekleri daim, hizmetleri bereketli olsun.”