Konya Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla hizmetlerine yeni başlayan Meram 9 No’luÜmüde-CihanÇora Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nu ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiler. Kavuş ve Koç ziyaretlerinde, dakikaların hatta saniyelerin önemli olduğu 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde özveriyle çalışan herkesin haftasını kutladı.KONYA (İGFA) -Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla hizmetlerine yeni başlayan Meram 9 No’luÜmüde-Cihan Çora Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nu ziyaret etti. Burada görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan Kavuş ve İl Sağlık Müdürü Koç, sağlık çalışanlarının haftasını kutlayarak istasyonda incelemelerde bulundu. Başkan Kavuş ve İl Sağlık Müdürü Koç’a bu ziyaretlerinde hayırsever Tülin -Tülay Çora kardeşlerde eşlik etti.

BAŞKAN KAVUŞ; “ACİL SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARI PEK ÇOK CAN KURTARIYOR”

Ziyaretinde sağlık çalışanlarıyla sohbet ve hasbihal eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının toplum sağlığı için en hayati görevlerden birini üstlendiğinin altını çizdi. "Zor şartlar altında ama büyük özverilerle, gecenizi gündüzünüze katarak, en hızlı ve en etkili şekilde vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunuyorsunuz. Dakikaların, saniyelerin önemli olduğu bu alanda gösterdiğiniz özverili çalışmalarınız için teşekkür ediyor ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftanızı en samimi duygularımla kutluyorum.” diye konuşan Başkan Kavuş, “Siz sağlam olursanız, bizler sağlam oluruz, hemşehrilerimiz sağlam olur. Bu sebeple Allah ayağınıza taş değdirmesin. Hepinize güç kuvvet versin." ifadelerini kullandı.

Başkan Mustafa Kavuş, ASHM’nin Meram’a kazandırılmasında büyük pay sahibi İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ve hayırveser Tülin -Tülay Çora kardeşlere de minnettarlığını belirtti.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ KOÇ; “MERAM VE KONYA SAĞLIK HİZMETLERİNDE BÜYÜK AŞAMA KATETTİ”

Ziyarete katılan hayırseverTülin - Tülay Çora kardeşler de istasyonun yapımında kendilerine destek veren BaşkanKavuş’a, İl Sağlık Müdürü Koç’a ve hizmetlerinden dolayı da sağlık çalışanlarına teşekkür ettiler. Konya ve Meram’ın, tüm sağlık kademelerinde olduğu gibi en kritik hizmetlerden birini sunan 112 Acil Sağlık Hizmetleri noktasında da ciddi bir aşama kaydettiğini hatırlatan Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç da, gelinen bu aşamada Konya belediyelerinin ve hayırseverlerin önemli payı olduğunu hatırlattı. 112 çalışanlarının, gece gündüz demeden, zorlu şartlarda fedakârca görev yaparak hayat kurtarmak için büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirten İl Müdürü Koç, “Onların emekleri sayesinde, her yıl binlerce vatandaşımızın hayatı kurtarılmakta ve sağlık hizmetlerine hızlı bir şekilde ulaşılmaktadır. Bu özel hafta vesilesiyle, insan hayatına değer katmak için zamanla yarışan tüm 112 personeline sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.” diye konuştu.

BAŞKAN KAVUŞ VE İL MÜDÜRÜ KOÇ, TELSİZLE TÜM 112 ACİL SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAFTASINI KUTLADI

Açıklamalarının ardından istasyonu inceleyen Başkan Kavuş ve İlSağlık Müdürü Koç, telsiz başına geçerek Konya’da görev yapan tüm acil sağlık çalışanlarının haftasını kutladılar. Meram 9 No’luÜmüde-CihanÇora Acil Sağlık Hizmetleriİstasyonı çalışanları ise kendilerini motive eden bu anlamlı ziyaret dolayısıyla Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç’a teşekkür ettiler. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

