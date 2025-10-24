Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ankara Caddesi ile Adana Çevreyolu kesişiminde bulunan Marangozlar Köprülü Kavşağı’ndaki yenileme çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, 3 Kasım’da Ankara Yolu kısmını trafiğe açmayı planladıklarını söyledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Ankara Caddesi ile Adana Çevreyolu kesişiminde bulunan Marangozlar Köprülü Kavşağı’nda başlattığı yenileme çalışmasını hızla sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bölgedeki trafik yoğunluğunu gidermek ve fiziki ömrünü tamamlamış köprüyü yenilemek için projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

“3 KASIM’DA ANKARA YOLU KISMI AÇILIYOR”

Türkiye’de ilk kez uygulanan bir sistemle adeta bir tünel inşa ettiklerini belirten Başkan Altay, “3 Kasım tarihi itibariyle Ankara Yolu kısmını trafiğe açmış olacağız. Şu an itibariyle yan yollardan trafiğimizi veriyoruz. Çalışmalar kapsamında yaya geçişlerimiz ve bisiklet yollarımız için ayrı bir geçiş, taşıt geçişlerimiz için ayrı bir yapı oluşturuyoruz. İnşallah alt kısım açıldıktan sonra, yaklaşık 1 buçuk 2 ay içerisinde buradaki işlerimizi peyderpey tamamlamayı planlıyoruz. Sonrasında raylı sistem hattına da müdahale etmemiz gerekiyor. Burayı genişleteceğiz, böylece 3 şerit gidiş 3 şerit geliş kesintisiz bir şekilde trafik akarken saklanma ceplerinden de trafiğin kesintisiz aktığı bir yapıyı tamamlamış olacağız” değerlendirmesini yaptı.

KÖPRÜNÜN YENİLEME MALİYETİ 350 MİLYON LİRA

Çalışmaların yöntemi ve zamanı hakkında da bilgi veren Başkan Altay, “Merak edilen konu niye klasik yöntemle yapmadık? Klasik yöntemle yapsaydık şimdikinden en az iki kat daha fazla sürecekti. Yapılabilen en kısa sürede, en sağlıklı sistem olduğu için bunu tercih ettik. Bu işin maliyeti yaklaşık 350 milyon lira. İnşallah 3 Kasım tarihinde Ankara Yolu kısmını açtığımızda trafikte bir rahatlama olacaktır” diye konuştu.

Başkan Altay, Konya’nın her şeyin en güzeline layık olduğunu vurgulayarak, “Ne kadar hizmet etsek Konyalıların hakkını ödeyemeyiz. Bunun farkındayız. Çünkü Konya bize kalbini, gönlünü açtı, her zaman bize çok yüksek destek verdi. Biz de gücümüzün yettiğince Konya Büyükşehir Belediyesi olarak merkezi hükümetimizle, Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın desteğiyle bu projeleri yürütüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. En az rahatsızlık vermek için bütün titizliğimizle çalışıyoruz. İnşallah burada da herhangi bir problem yaşamadan planladığımız zamanda işlerimizi bitirmeyi arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.