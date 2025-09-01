Konya Karatay Belediyespor Kulübü Atıcılıkta gösterdiği üstün performansla, hem Konya’nın hem de Türkiye’nin gururu oldu.KONYA (İGFA) - Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Konya’da düzenlenen Atıcılık Skeet Zafer Kupası’nda Karatay Belediyespor rüzgarı esti. Büyük Erkekler kategorisinde Karatay Belediyespor sporcuları altın, gümüş ve bronz madalyaları kazanarak önemli bir başarı elde etti. Takım olarak da üstün performans gösteren Karatay Belediyespor, bir kez daha Takım Türkiye Şampiyonluğu kupasını kaldırdı.

Atıcılık Skeet Zafer Kupası’nda Büyük Erkekler kategorisinde Salahi Zaimoğlu Türkiye Şampiyonu olurken, Cemre Bumin ikinciliği, Kemal Madencioğlu ise üçüncülüğü elde etti. Yine aynı kategoride mücadele eden Salih Oday da Türkiye altıncısı oldu.

TAKIM OLARAK DA ŞAMPİYONLUK GELDİ

Büyük Bayanlar kategorisinde uzun bir aradan sonra yeniden spor hayatına dönen Nur Banu Balkancı, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Genç Erkekler’de yarışan Muhittin Can Önür ise Türkiye altıncılığı elde etti.

Takım olarak da üstün bir performans sergileyen Ahmet Baran, Salih Oday ve Salahi Zaimoğlu’ndan oluşan Karatay Belediyespor Atıcılık Takımı, rakiplerini geride bırakarak bir kez daha Türkiye Şampiyonu oldu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, antrenör Fatih Baran ile tüm sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi ve elde edilen başarıların kendilerini gururlandırdığını vurguladı.

Karatay Belediyespor’un ilçeye ve şehre önemli bir marka değeri kazandırdığını söyleyen Başkan Kılca, Atıcılık Skeet Zafer Kupası’nda sporcuların sergilediği üstün performansla Karatay’ın adını bir kez daha zirveye yazdırdıklarını aktardı.