İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 1 Eylül’de biten av yasağının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali’nde yeni sezonu açtı. Bereketli başlayan sezonun siftahını Başkan Tugay yaptı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali’nde sezonun ilk balıkları tezgaha çıktı. İzmirli balıkçılar dört aylık aranın ardından, 1 Eylül itibariyle “Vira Bismillah” diyerek denizlere açıldı.

Yeni sezonun açılışı nedeniyle Su Ürünleri Hali’nde düzenlenen buluşmaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İzmir Ticaret Odası Su Ürünleri Meslek Komitesi Başkanı ve Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür ve meslek odası temsilcileri katıldı.

Başkan Dr. Cemil Tugay, tezgahları ziyaret ederek balıkçılara bol kazançlı, bereketli bir sezon diledi.

Av yasağının bitmesiyle denizden çıkarılan ilk balıklar açık artırma usulüyle satıldı. Başkan Tugay, sezonun ilk balığını mezattan alarak siftah yaptı. Mezatın ardından Başkan Tugay, halde yeni bir işletmenin de açılışını yaptı. Sezonun ilk satılan balıkları ise kalkan, lahos, mercan, levrek, trança ve barbun oldu.

Ziyarette tüm balıkçılara bereketli bir yıl dileyen Başkan Tugay, “Bugün av sezonunun ilk günü. İzmir Balık Hali’nin zenginliğini, keyfini bugün yaşıyoruz. Hayırlı olsun, bereketli bir sezon olsun demek için buradayız. Diğer taraftan halimizin daha iyi olması için, denizlerimizin daha temiz olması için, balık üretiminin daha fazla olması için neler yapabiliriz, onları da değerlendireceğiz. Sıkıntılı bir dönemde balık Türkiye için çok değerli bir ticaret alanı. İzmir Balık Hali Türkiye’de en fazla ihracatın yapıldığı, en fazla satışın yapıldığı hallerden birisi. Bu yönüyle gurur duyuyoruz. Bunu daha da geliştirmek için çalışmak istiyoruz. İnşallah hep beraber yapacağız. Bugün esnafımızı burada mutlu gördükçe, bereketi gördükçe içimiz açıldı açıkçası. Hayırlı olsun tüm balıkçı kardeşlerimize, balıkçı esnafımıza” diye konuştu.

Yeni sezon açılışında balıkçıları tebrik eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Yeni sezon tüm balıkçı dostlara hayırlı uğurlu olsun. Çok yoğun emeğin harcandığı çok önemli bir sektörümüz. Tüm reislere rastgele diyorum” dedi.