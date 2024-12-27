Konya'da Karatay Belediyesi, daha yaşanabilir bir Karatay için, sağlıklı ve güvenli konutlarla kentsel çevre standartlarında yaşam alanları sağlamak adına kentsel dönüşüm çalışmalarına ara vermeden devam ediyorKONYA (İGFA) - Konya ve Karatay’a özgü mimari anlayışıyla tasarlanan konutları, parkları, tesisleri ve günümüz yaşam koşullarına uygun sosyal donatı alanlarıyla Karatay’ı çok farklı bir konuma taşımak için yoğun bir gayretin içerisinde bulunan Karatay Belediyesi, özellikle son yıllarda kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdı.

YENİ TOPLU KONUT HAMLELERİ 2024’TE DE DEVAM ETTİ

İlçede daha güvenli ve daha modern bir şehirleşme anlayışını sürdüren Karatay Belediyesi, bu güne kadar toplamda 23 bin 426 konut üreterek vatandaşın ihtiyaç duyduğu konforlu yaşama alanlarına kavuşması için bu alanda önemli bir gayret gösterdi.

2019-2024 yılları arasında Karatay Belediyesi öncülüğünde kurulan Akıncı Park (264 daire), Aksa Park (312 daire), Akasya Park (228 daire) ve 2023 yılı içerisinde yeni kurulan Sedir Park Konut Yapı Kooperatifi (600 daire) olmak üzere toplamda 1404 adet dairelik projeler sayesinde vatandaşlar yeni, güvenli ve konforlu konutlarına kavuşacak.

KARATAY’DA 228 MİLYON TL REKOR DÜZEYDE KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMASI

Karatay Belediyesi, kamulaştırma çalışmalarına ise ayrı bir önem veriyor. Yaşanılabilir şehirler inşa etmenin yolunun kentsel dönüşümden geçtiği anlayışıyla hareket eden Karatay Belediyesi; 2024 yılı içerisinde Akçeşme, Çimenlik, Sütçü (Hacısadık ve Hacıcemil), Sultan Mesud ve Fetih Mahallelerinde yoğun kamulaştırmalar yaptı. Karatay Belediyesi böylece 2024 yılında toplamda 228 milyon liralık kamulaştırma çalışması yapılmış oldu.

2024 yılı içerisinde de ilçenin neredeyse tamamında kentsel dönüşüm çalışması yapan Karatay Belediyesi, ilçeye daha modern bir kimlik kazandırmak amacıyla; Akçeşme, Sultan Mesud, Çimenlik, Mezbaha (Fetih), Sütçü (Hacısadık ve Hacıcemil), Erenler, Nakipoğlu, Aziziye, Sarıyakup ve Akifpaşa Mahalleleri başta olmak üzere toplamda 10 mahallede yaklaşık 228 milyon TL bedelinde kamulaştırma çalışması yaptı.

2024 YILINDA 2 MİLYON 15 BİN 154 METREKARELİK ALANDAKİ 18. MADDE UYGULAMASI, İLÇEDEKİ İMAR VE MÜLKİYET SORUNLARINI ÇÖZDÜ

Karatay Belediyesi, ilçedeki imar planının tahakkukunu sağlamak, şehirleşmeyi hızlandırmak ve düzenli şehirleşmeyi sağlamak, ruhsatlı yapılaşmayı teşvik etmek ve yeteri kadar imar parseli üretmek amacıyla ise bugüne kadar olduğu gibi 2024 yılında imar düzenlemelerine ve 18’inci madde imar uygulamalarına da devam etti.

Bu kapsamda 2024’te ilçe sınırları içerisinde bulunan 37 farklı düzenleme sahasında yaklaşık 7 milyon 99 bin 137 metrekarelik alanda İmar Kanunu’nun 18. maddesine istinaden imar uygulamaları yapıldı.

Karatay Belediyesi, bu yıl içerisinde ise ilçedeki imar ve mülkiyet sorunlarının çözümü amacıyla 2 milyon 15 bin 154 metrekarelik alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18’inci madde İmar Uygulamasını tescil ederek hak sahiplerine yeni imar tapularını teslim etti.