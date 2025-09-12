Konya'da Karatay Belediyesi, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenmesi amacıyla kapsamlı bir hizmet içi eğitim semineri düzenledi.KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi, personeline yönelik hizmet içi eğitim seminerlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından “İş Sağlığı ve Güvenliği” başlığında kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi.

Eğitim programında; acil durumlarda izlenecek yollar, iş kazaları, meslek hastalıkları ve bu hastalıklardan korunma yöntemleri ile temel ilkyardım uygulamaları gibi birçok konu ele alındı.

Karatay Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Fatma Doğru tarafından verildi. Akademi OSGB iş birliğiyle düzenlenen seminerde, iş kazalarının önlenmesi ve güncel iş güvenliği mevzuatı hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Üç oturum halinde yapılan eğitimlerde, çalışanlara iş güvenliği ve iş sağlığı konularında geniş kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

İş güvenliği eğitiminin amacının, iş kazalarının önlenmesi ve çalışanların güvenli bir çalışma ortamında bulunmalarını sağlamak olduğunu vurgulayan İş Güvenliği Uzmanı Fatma Doğru, şunları söyledi; “İş güvenliği, kazalar olduktan sonra değil, olasılıkları ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları içerir. Bu kapsamda eğitimler çalışanların bilinçlenmesi, olası risklerin en aza indirilmesi açısından büyük önem taşıyor.”

Eğitimin önemine değinen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise çalışanların sağlığı ve güvenliğini her şeyden daha değerli gördüklerini söyledi.

Belediye olarak bugüne kadar vatandaşlara yönelik birçok proje ve hizmeti hayata geçirdiklerini belirten Başkan Kılca, tüm bu çalışmaların merkezinde çalışanların yer aldığını vurguladı.