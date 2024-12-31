Karatay Belediyespor Masa Tenisi Takımı, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Konya İl Temsilciliği tarafından organize edilen ve büyük bir heyecana sahne olan Mevlana Kupası Turnuvasında önemli bir başarıya imza attı.KONYA (İGFA) - Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Konya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Mevlana Kupası Turnuvasında Karatay Belediyespor Masa Tenisi Takımı, üstün bir performans sergileyerek göz doldurdu.

Karataylı sporcular Konya’da düzenlenen 87 erkek ve 28 kız sporcunun katıldığı zorlu müsabakalarda, 6 kategoride birincilik, 5 kategoride ikincilik, 7 kategoride ise üçüncülük ve dördüncülük dereceleri elde ederek, toplamda 18 madalyayla büyük bir başarıya imza attı.

SPORCULARIMIZ EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALDI

“Karatay Belediyesi olarak gençlerimizin sporla buluşmasını sağlamak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” diyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; 18 madalyayla turnuvayı tamamlayan sporcuları tebrik etti.

Hasan Kılca, “Hafta sonu düzenlenen Mevlana Kupası Turnuvasında Karatay Belediyespor Masa Tenisi Takımı sporcularımız tam 18 madalya kazandı. Sporcularımız kazandıkları 18 madalya ile disiplinli çalışmalarının ve emeklerinin karşılığını aldı. Karatay Belediyesi olarak gençlerimizin spora yönelmesi ve yeteneklerini geliştirmesi için her türlü desteği sağlıyoruz. Masa Tenisi takımımızın kazandığı başarılar doğru yatırımların bir göstergesidir. 6 kategoride birincilik, 5 kategoride ikincilik, 7 kategoride ise üçüncülük ve dördüncülük elde eden, katıldıkları her yarışmada olduğu gibi bu turnuvada da büyük başarı elde eden sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.