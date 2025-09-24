Konya Büyükşehir Belediyesi, “İtfaiye Haftası” kapsamında düzenlediği etkinlikle Konyalıları yangın ve afet farkındalığı kazandırdı.KONYA (İGFA) - Her yıl Eylül ayının son haftasında kutlanan İtfaiye Haftası, Konya’da bu yıl da renkli etkinliklere sahne oluyor. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Kılıçarslan Meydanı’nda, açılan stantlar ve düzenlenen gösterilerle özellikle çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşattı.

Etkinlikte; yangın güvenliği ve söndürme ekipmanlarının tanıtıldığı Yangın Standı, temel yaşam desteği ve ilk müdahale uygulamalarının öğretildiği İlkyardım Standı, kentsel ve doğal afetlerde kullanılan tekniklerin sergilendiği Arama-Kurtarma Standı, dalgıç ekiplerinin özel donanımlarının tanıtıldığı Su Altı Arama-Kurtarma Standı ve özel eğitimli köpeklerin yer aldığı K9 Arama Köpek Gösterisi ilgi gördü. Çocuklar ve yetişkinler için düzenlenen Ödüllü Parkur Yarışları da etkinliğe renk kattı.

Ayrıca, Akademik Stantlarda itfaiyecilik eğitimi ve bilimsel çalışmalar tanıtılırken, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Gönüllü İtfaiyecilik Standı’nda ise afet koordinasyonu ve gönüllülük faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

“Geçmişten Günümüze Fotoğraf Sergisi” ile itfaiye tarihine yolculuk yapılan etkinlikte Kızılay Kan Bağış Otobüsü de ziyaretçilerde sosyal sorumluluk bilincini güçlendirdi. Yangın, afet ve acil durumlara karşı farkındalık oluşturmayı ve vatandaşların bilinçlenmesi amacıyla düzenlenen etkinliğe Selçuk Üniversitesi Sivil Savunma İtfaiyecilik, Necmettin Erbakan Üniversitesi İtfaiyecilik ve Kozağaç Meslek Lisesi İtfaiyecilik bölümleri de katkı verdi.