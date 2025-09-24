Bursa'da Yıldırım Belediyesi, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ilçenin sosyal, kültürel ve düşünce yaşamına katkı sunup, ufuk açacak önemli projeleri de hayata geçiriyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi’nin, Uludağ Üniversitesi ile birlikte hayata geçirdiği Bursa Düşünce Okulu’na kayıtlar başladı. 20 hafta boyunca sürecek eğitimlerde; Prof. Dr. Mehmet Fatih Birgül, Prof. Dr. Ekrem Demirli, Prof. Dr. Ali Utku, Prof. Dr. M. Cüneyt Kaya, Prof. Dr. Kasım Küçükalp, Prof. Dr. Tahsin Görgün, Prof. Dr. Ayhan Bıçak, Prof. Dr. Derda Küçükalp, Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, Prof. Dr. Fırat Mollaer, Prof. Dr. Vefa Taşdelen gibi birbirinden değerli isimler, katılımcıları bilgilendirecek.

Katılımcıların kendilerini çok yönlü geliştirebilmelerini ve okumaya, araştırmaya, düşünmeye daha fazla vakit ayırabilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Bursa Düşünce Okulu’na katılım için 10 Ekim tarihine kadar, Yıldırım Belediyesi resmi internet sitesinin duyurular bölümünden başvuru yapılabilecek. Adaylar arasından 11-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek mülakat ile katılımcılar belirlenecek. ‘Düşünce-Bilgi-Bilim’, ‘Medeniyet-Kültür-Tarih’ ve ‘Sanat-Edebiyat-Ahlak’ başlıkları altında oluşturulan dersler 18 Ekim’de başlayacak ve 16 Mayıs'ta son bulacak. Bursa Düşünce Okulu’nu başarı ile tamamlayan katılımcılara da sertifikaları yine 16 Mayıs’ta Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz tarafından verilecek.

İNSAN MERKEZLİ PROJE

Bursa Düşünce Okulu’nun hem Yıldırımlılar hem de Bursalılar için önemli fırsatlar sunduğunu belirtilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; “Burada verilecek eğitimler, katılımcıların entelektüel donanımlarını artırarak, onların daha bilinçli ve düşünce gücü yüksek bireyler olmalarına katkı sağlayacak. Ayrıca Bursa Düşünce Okulu, Yıldırım’ın kültürel, sanatsal ve düşünce zenginliğini de artıracaktır. Hizmet ve proje üretirken daima insana dokunan, insana katkı sağlayan ve insanı merkeze koyan işleri öncelik edindik. Bu projede insana dokunacak bir proje oldu. Ben gençlerimiz başta olmak üzere ilgili tüm hemşehrilerimizi Bursa Düşünce Okulu’na katılmaya davet ediyorum ifadelerini kullandı.