Konya Büyükşehir Belediyesi, Ilgın’da depo, ilave kuyular ve isale hattı projeleriyle ilçenin su güvenliğini uzun yıllar garanti altına alıyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Ilgın ilçesinin içme suyu ihtiyacını uzun yıllar güvence altına alacak önemli bir yatırımı daha hayata geçiriyor.

İlçenin artan nüfusuna ve su talebine cevap verebilmek amacıyla 5.000 ton kapasiteli yeni içme suyu deposu tamamlandı. Ayrıca Vakıf Ağılı bölgesinde mevcut 3 adet kuyuya ilaveten 4 yeni kuyu daha açılarak su üretim kapasitesi artırıldı. Aynı proje kapsamında suyun depoya aktarımını sağlayacak 5.500 metre uzunluğunda yeni içme suyu isale hattının yapımına da başlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkez ve ilçelerde büyük çaplı bir çok altyapı çalışması yürüttüklerini belirterek, özellikle içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik projelere ağırlık verdiklerini ifade etti.

Başkan Altay, “Su, geleceğimizin en önemli değeri. Bu doğrultuda özellikle ilçelerimizdeki içme suyu altyapısını yenileyerek, vatandaşlarımızın sağlıklı ve kesintisiz suya erişimini sağlamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ilgın’da tamamlanan 5.000 tonluk yeni depo ve yeni kuyularla ilçemizin su güvenliğini uzun yıllar garanti altına alıyoruz. Hâlihazırda isale hattımız da büyük bir özveriyle devam ediyor. Burada muhtelif çap ve ebatlarda uzun ömürlü polietilen ve duktil boruları kullanıyoruz. Coğrafi zorluklarına rağmen ara vermeksizin süren çalışmalarımız tamamlandığında Ilgın merkez ve çevre mahallelerde içme suyu hizmetinde kesintisiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir altyapı hizmeti sağlanmış olacak” dedi.

Bölgede su basıncını artıracak, arıza ve kesintileri minimize edecek bu proje sayesinde su, herhangi bir enerji külfeti olmaksızın cazibeyle akacak. Projenin toplam yatırım bedeli ise 85 milyon lira olacak.