TÜİK'in Eylül ayı konut satış istatistiklerine göre ülke genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artışla 150 bin 657’ye yükseldi. Ocak-Eylül döneminde ise satışlar yüzde 19,2 artarak 1 milyon 128 bin 727’ye ulaştı. İstanbul, en fazla satışın yapıldığı il olarak öne çıktı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025 konut satış istatistiklerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre, Eylül 2025’te; ilk el satışlar yüzde 5,0 artışla 47 bin 117 adet (yüzde 31,3 pay), ikinci el satışlar yüzde 7,8 artışla 103 bin 540 adet (yüzde 68,7 pay) olurken, ipotekli satışlar yüzde 34,4 artışla 21 bin 266 adet (yüzde 14,1 pay), ilk el ipotekli satışlar 4 bin 978 adet oldu.

TÜİK, satışlardaki artışın düşük faizli konut kredileri ve inşaat sektöründeki hareketliliğe bağlı olduğunu, yabancı satışlardaki düşüşün ise ekonomik dalgalanmalardan kaynaklanabileceğini öne sürdü.

Ay içerisinde diğer satışlar ise verilerde yüzde 3,4 artışla 129 bin 391 adet (yüzde 85,9 pay) olarak yansıdı.

Satışların en fazla olduğu illerin başını 24 bin 119 adet konut satışıyla İstanbul çekerken, İstanbul'u, 13 bin 417 adet ile Ankara, 8 bin 544 adet satışla İzmir takip etti.

En az satışın olduğu illerde 70 adet satışla Ardahan, 117 adetle Bayburt, 142 adetle Tunceli oldu.

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ GENEL DEĞERLENDİRME

Ocak-Eylül 2025’te konut satışları yüzde 19,2 artışla 1 milyon 128 bin 727 olurken, yabancılara satışlar Eylül ayında düşüş gösterdi.

Ybancılara Eylül’de yüzde 7,7 azalışla bin 867 adet konut satılırken, en fazla satışın yapıldığı il 744 adet ile İstanbul oldu. Antalya'da 557 adet, Mersin'de ise 124 adet satış gerçekleşti.

Ocak-Eylül’de yabancılara satışlar yüzde 12,6 azalarak 14 bin 944 adet oldu.

Ülke bazında en fazla satış 267 adet ile Rusya Federasyonu ve 202 adet ile İran'a yapıldı.