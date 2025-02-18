Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre yılın ilk ayında Konut Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,9 oranında artarken, reel olarak yüzde 7,2 oranında azaldı.ANKARA (İGFA) - 2025 yılının ilk ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Merkez Bankası'nın açıkladığı istatistiklere göre Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 oranında artarak 165,9 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,9 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 7,2 oranında azalış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 3,0, 5,7 ve 4,9 oranlarında artış gözlendiği ortaya çıktı. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 29,6, 36,6 ve 29,6 oranlarında artış gösterdi.