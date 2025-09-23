Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’nde yeni dönem kayıtları başladı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kurslara katılmak isteyenleri, 6 Ekim tarihine kadar www.komek.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırmaya davet etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’nde (ASEM) yeni dönem kayıtları başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK ve ASEM’in, yalnızca kurs merkezleri değil; aynı zamanda hayatın farklı alanlarına dokunan birer sosyal yaşam merkezi olduğunu belirtti.

Kurslara katılmak isteyenleri başvuru yapmaya davet eden Başkan Altay, “Bugüne kadar on binlerce vatandaşımız, KOMEK’te aldığı eğitimlerle hem meslek sahibi oldu hem de üretime katılarak Konya’mızın istihdamına güç verdi. Yeni bir meslek edinmek, işinde profesyonelleşmek isteyen herkesi kurslarımıza bekliyoruz. KOMEK’e katılmak isteyen hemşehrilerimiz, 6 Ekim tarihine kadar www.komek.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabilir.” İfadelerini kullandı.

KOMEK VE ASEM’DE YENİ DÖNEM EĞİTİM FIRSATLARI

KOMEK’te yüz yüze ve dijital eğitim imkânlarıyla donatılmış modern merkezlerde; 26 yüzme havuzu, 35 spor ve oyun salonu ile kursiyerlerin ihtiyaçlarına uygun ortamlar hazırlanıyor. Dijital altyapı sayesinde kayıt, yoklama ve sertifikasyon gibi tüm süreçler çevrimiçi yürütülüyor. Başarılı kursiyerler, MEB – Halk Eğitim Merkezi onaylı sertifikalarına ve e-Devlet onaylı katılım belgelerine kolayca erişebiliyor.

KUZEM İLE SINIRLARI AŞAN EĞİTİMLER

Konya Büyükşehir Belediyesi KOMEK Uzaktan Eğitim Merkezi (KUZEM) de 2025 Güz Dönemi için kayıtlarını açıyor. 23 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak başvurularla KUZEM, bu dönem 86 farklı branşta 108 ayrı sınıfta eğitim verecek.

SPOR VE SAĞLIK İMKÂNLARIYLA BİRLİKTE EĞİTİM

KOMEK, sağlıklı yaşamı da destekliyor. Yüzme, step-aerobik, Refromer Pilates ve diyetisyen hizmetlerinin yanı sıra, 25 Eylül 2025 Perşembe günü saat 08.00’de başlayacak ücretli spor ve yüzme kursları kayıtları ile binlerce kursiyer havuzlardan, sauna ve buhar odalarından yararlanabilecek.

ANNELER VE ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ EĞİTİM ORTAMLARI

KOMEK’in en çok ilgi gören hizmetlerinden biri de 3-6 yaş grubu için sunduğu çocuk oyun salonları. Uzman eğitmenler eşliğinde güvenli bir ortamda eğitim alan çocuklar, hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de gelişimlerine katkı sağlayan etkinliklerle öğreniyor.

Bu sayede anneler gönül rahatlığıyla derslere katılıyor, kendilerini geliştirirken çocuklarının da emin ellerde olduğunu biliyor.

KAYITLAR 6 EKİM’E KADAR DEVAM EDECEK

Konya merkez ve ilçelerdeki KOMEK ve ASEM merkezlerinde 6 Ekim’e kadar eğitim kayıtları alınacak. Spor ve yüzme gibi ücretli kurslar için kayıtlar ise 25 Eylül 2025 Perşembe günü saat 08.00’de başlayacak.

KOMEK kurslarına katılmak isteyenler, www.komek.org.tr adresi üzerinden hızlı ve kolayca kayıt yaptırabiliyor.

TİSA, YURT DIŞI KOMEK, GENÇ KOMEK’TE YENİ EĞİTİM DÖNEMİ

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde; Yurt Dışı KOMEK eğitimleri için kayıtlar 26 Eylül’e kadar alınacak. Genç KOMEK Atölye programı ile 15–17 yaş grubu için hazırlanan güz dönemi eğitimleri ise 7-16 Ekim 2025 tarihleri arasında başvurulara açılacak; dersler 25 Ekim’de başlayıp 24 Mayıs 2026’ya kadar sürecek. Ayrıca Kur’an-ı Kerim eğitiminde uzmanlaşmak isteyen kursiyerler için Daru’l Huffaz programı 4-17 Kasım 2025 tarihleri arasında kayıt alacak ve 24 Kasım’da başlayacak derslerde hafızlık ile tecvid eğitimine özel içerikler sunulacak.