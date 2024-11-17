Kocaeli Büyükşehir’in Derince Sopalı Mahallesinde yapımına başladığı İmam Zeynel Abidin Cemevi inşaatında yüzde 78’e gelindi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince Sopalı Mahallesinde yapımına devam edilen İmam Zeynel Abidin Cemevi inşaatı hızla devam ediyor. Yüzde 78’i tamamlanan projede son eksikler sırayla giderilecek.

5 KATLI CEMEVİNDE HUZURLA İBADET

Kocaeli genelinde bu zamana kadar pek çok ibadethanenin yapımını destekleyen ve bu bağlamda kente önemli eserler kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Derince ilçesinde Alevi vatandaşlarımızın huzurla ibaretlerini yerine getirmesi için yaptığı 5 katlı cemevinde; cenaze alanı, abdesthane, morg, gasilhane, bay bayan tuvalet, yemekhane, mutfak, ürün satış, fuaye alanı, idari ofis, kütüphane, sekretarya, yönetici odası, idari ofis, başkan odası, dede odası, konferans salonu, kulis, eğitim salonu, reji odası, cem salonu bay-bayan cem girişi ve lokma odası gibi bölümler yer alıyor.

İNŞAAT VE MEKANİK HIZLA DEVAM EDİYOR

5 katlı olarak planlanan cemevi projesinin çatı kat alçıpan asma tavan imalatları, çatı kat sahne ve samah pisti döşeme kaplamaları, anfi halı kaplaması, doğrama ve cam montajları, prekast imalatları, slikon cephe imalatları, çatı kat zemin kaplama imalatları, mutfak duvar, zemin seramik imalatlarına başlanıyor. Ayrıca vitrifiye montaj, sıhhi tesisat ve yangın hidroforların devreye alınması, ısıtma tesisatı, kazan baca montajı ve doğalgaz tesisatı, radyatör montajı, pis su hattının rögar bağlantısı, Vrf dış ünite montajları, yangın tesisatı ile tesisat izolasyon eksikleri tamamlanarak projede sona gelinecek.

ÇEVRE İMALATLARI TAMAMLANIYOR

Elektrik pano bağlantıları, kolon besleme hatları, zayıf akım tesisatı, kamera, data telefon santrali, ses sitemleri, paratoner tesisatı, bina besleme hattı, yangın ihbar tesisatı, çevre imalatı eksikleri, çevre drenaj imalatları, çevre zemin beton parketaş döşeme bazalt bördür imalatları, çevre yağmur ızgara imalatlarına başlanan proje Derince ilçesinde alevi vatandaşlarımızın huzurla ibaretlerini yerine getireceği bir ibadethane olacak.