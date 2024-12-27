Kocaeli Büyükşehir’in yeni projesi “Değer-iz”,toplumsal ve evrensel değerleri, sosyal medya ve kurs merkezleri aracılığıyla yaygınlaştırıyor.KOCAELİ (İGFA) - Büyükşehir’in yeni sosyal sorumluluk projesi olan ‘’Değer-iz”, KO-MEK ve İstihdam Akademileri’nde eğitim alan kursiyerlere eğitmenler tarafından ders içerisinde aktarılıyor.

DEĞERLERİMİZ DERİNLEMESİNE ANLAŞILACAK

Başlattığı sosyal sorumluluk projeleri ile dikkatleri üzerine çeken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni bir projeyle kursiyerlerine değer katmaya devam ediyor. Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Değer-iz” projesi ile bir yandan dijital mecralarda değerlerin yaygınlaşması sağlanırken, diğer yandan kurs merkezlerinde projenin birebir işlenmesiyle değerlerimizin derinlemesine anlaşılmasına katkı sağlayacak. Projeyle, hem sosyal medyada hem de kurs merkezlerinde farkındalık sağlayarak uzun vadede güçlü bir ‘Değer Eğitimi Modeli’ oluşturulması hedefleniyor.

BİREYLERDE FARKINDALIK OLUŞTURULACAK

“Değer-iz” projesi ile her ay bir tema belirlenecek ve sosyal medya ile kurs merkezlerindeki derslerin bir parçası haline getirilecek. Böylece hem dijital hem de yüzyüze iletişim yoluyla bireylerde farkındalık oluşturulmuş olacak. Aylık belirlenen temanın kurs merkezlerinde işleneceği projede, eğitim-öğretim dönemi boyunca kullanılacak temalar, toplumsal değerleri yansıtacak şekilde o aylarla ilgili özel gün ve haftalar dikkate alınarak oluşturulacak.

ARALIK AYI TEMASI; “HOŞGÖRÜ”

Aralık ayı teması “hoşgörü” olarak belirlenen projede, hazırlanan "Değer Bülteni" KO-MEK ve İstihdam Akademileri’nde eğitim alan kursiyerlere eğitmenler tarafından anlatılıyor. “Değerli Dakikalar” adı verilen bu uygulama, “Değer Bülteni” çerçevesinde yapılacak olan sohbet ve muhabbete kursiyerlerin de katılımı ile karşılıklı sohbet şeklinde işlenecek.

OCAK AYINDA “SADAKAT” İŞLENECEK

Ocak ayında ise tüm kurs merkezlerinde kursiyerlerle birlikte “Sadakat” konusu işlenecek. “Sadakat” teması hakkında bilgilendirmenin yapılacağı kurs merkezlerinde, kursiyerler yine karşılıklı sohbet ederek “Sadakat” hakkında fikirlerini belirtme imkânı bulacak. Birçok farklı konunun işleneceği kurs merkezlerinde kursiyerlere değerlerimiz anlatılacak.