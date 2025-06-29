Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek projesi Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla açıldı. Bakan Göktaş, “Burada engeller değil, imkanlar konuşulacak” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eski Vinsan Kampüsü’nde 10 dönüm alana kurulan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’ni, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve protokolün yoğun katılımıyla tanıttı. Merkez, her engel grubundan bireyi topluma kazandırmayı hedefliyor. Başkan Tahir Büyükakın, “Bu merkezin Türkiye’de örneği yok. Çocuklarımızın gülücükleri gök kubbeyi aydınlatacak” dedi.

EĞLENCE VE DAYANIŞMA DOLU TANITIM

Tanıtım öncesi çocuklar şişme oyun alanlarında eğlenirken, KOMEK Müzik Eğitmenleri Orkestrası konser verdi. Patlamış mısır, pamuk şeker ve dondurma ikramları yapıldı. Bakan Göktaş, merkezin “Ben de Varım” atölyelerinin özel gereksinimli bireyleri sosyal hayatın merkezine taşıyacağını vurguladı: “Bu merkez, sevgi ve dayanışmanın somut örneği. Eksikler değil, yetenekler konuşulacak.”

ATÖLYELERLE HAYAT BULUYOR

9 bin 600 metrekare açık, 6 bin 100 metrekare kapalı alana sahip merkezde, berber, barista, mutfak, market, kasiyerlik, stüdyo, bahçecilik, el sanatları, tiyatro, seramik, resim ve 14 farklı spor branşı atölyeleri bulunuyor. İstihdam odaklı eğitimlerle bireyler iş hayatına hazırlanıyor. Engels Karlsız Diyalog Ofisi, anlık çözüm sunarak ailelerin ve bireylerin taleplerini karşılıyor.

Merkez, bireylerin yanı sıra ailelere de destek sunuyor. Riskli gebelikten itibaren ebeveyn ve kardeş eğitimleriyle aileler güçlendiriliyor. Aileler, sosyalleşme ve dayanışma imkanıyla yalnızlık hissinden kurtuluyor. “Gonca” ismi, her bireyin sevgi ve eğitimle potansiyelini açığa çıkaracağı umudunu simgeliyor.

Bakan Göktaş ve Başkan Büyükakın, merkezi gezerek imkanları yerinde inceledi.

Öğrencilerin Filistin Bayrağı hediyesi duygusal anlar yaşattı.