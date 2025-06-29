Efes Selçuk Belediyesi, ekonomik krizden etkilenen emekliler için “Emekli Efeslim Kart” ile destek sağlıyor; proje hem emeklilere hem yerel esnafa can suyu oluyor.İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği “Emekli Efeslim Kart” projesiyle emekli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Ekonomik krizin en çok etkilediği emeklilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Birlikte güçleniyoruz” dedi.

95 EMEKLİYE ALIŞVERİŞ DESTEĞİ

2024 Ocak ayından bu yana devam eden proje, ekonomik kriz, artan enflasyon ve alım gücündeki düşüş nedeniyle zorlanan emeklilere destek sağlıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün değerlendirmeleri sonucu, maaşı 14 bin 464 TL ile 20 bin TL arasında olan, en fazla bir taşınmaz sahibi ve vergi kaydı bulunmayan 95 emekli, karttan faydalanıyor. Kart, 13 anlaşmalı yerel işletmenin yanı sıra belediyenin uygun fiyatlı Halk Market’inde de geçerli.

HEM EMEKLİYE HEM ESNAFA KATKI

Emekli Efeslim Kart, emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamasını kolaylaştırırken, yerel esnafı destekleyerek kent ekonomisini canlandırıyor. Başvuruların devam ettiği projeye uygun şartları taşıyan emekliler, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurarak destek alabiliyor.

Başkan Sengel, “Emekli Efeslim Kart ile hem emeklilerimizin yükünü hafifletiyor hem de esnafımıza katkı sağlıyoruz. Halk Market’te kartın geçerli olması, projenin ihtiyaç odaklı olduğunu gösteriyor. Efes Selçuk’ta dayanışmayla güçlenmeye devam edeceğiz” diye konuştu.