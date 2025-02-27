Koacaeli Büyükşehir, 1 Mart 1958’deki vapur faciasında hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak için İzmit 1 Mart İskelesi önüne anlamlı bir anıt inşa ediyor

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir, 1 Mart 1958 tarihinde yaşanan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz kazalarından biri olan Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybeden 392 canın anısını yaşatmak amacıyla İzmit 1 Mart İskelesi önünde anlamlı bir anıt yapıyor.

TARİHİN EN BÜYÜK DENİZ KAZASI

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ölümcül sivil deniz kazası olan Üsküdar Vapuru faciasının acısı, aradan geçen yıllara rağmen Kocaeli’nde tazeliğini koruyor. İzmit ile Değirmendere arasında sefer yapan "Üsküdar" adlı vapur, 1 Mart 1958'de şiddetli lodos nedeniyle batmış ve bu korkunç kazada 392 kişi hayatını kaybetmişti. O gün, sadece 39 kişi hayatta kalabilmişti. Bu facia, Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz kazalarından biri olarak kayıtlara geçmişti.

KAYBEDİLEN CANLAR UNUTULMAYACAK

Büyükşehir, kazada yaşamını yitirenlerin anısını yaşatmak için İzmit 1 Martİskelesi’nin bulunduğu alana yaptığı anıtın inşaatında sona geldi. Anıtın, kazanın 67. yıldönümü olan 1 Mart Cumartesi günüsaat 12.30’da yapılacak anma törenine yetiştirilmesi planlanıyor.Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bu anlamlı anıt, 1 Mart 1958’de kaybedilen hayatları unutturmamayı ve bu trajedinin hatırlanmasını sağlamak için önemli bir adım olarak tarihe geçecek.

ANITTA HUMMALI ÇALIŞMA

Büyükşehir Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca İzmit 1 Martİskelesi’nin önünde yapımı devam eden anıt, 43 metrekare kaide üzerine oturtulan 3 üçgen objeden ve insan figürlerinden oluşuyor.Objeler, parlak rustik mermerle kaplanırken, kaide yüzeyi star galaksi mermeriyle kaplanacak. Kaldırımlar ise mat rustik mermerle döşeniyor. Tasarımda kullanılan malzemeler, kalıcılık ve dayanıklılığı simgeliyor. Anıtın tasarımında kullanılan CNC kesim figürler, atölye ekipleri tarafından detaylı şekilde işlendi. Ayrıca Enerji Müdürlüğü tarafından CNC figürlerinin iç aydınlatma sistemleri ve obje aydınlatmaları yapıldı. Bu aydınlatmalar, anıtın görsel etkisini ve anlamını artırmayı hedefliyor.

ANITIN ÖZELLİKLERİ

Anıtın üçgen ve keskin hatlara sahip olması, trajedinin sertliğini ve ani doğasını simgeliyor. Üçgen form, hem deniz kazasını hem de yükselen anıları temsil ediyor. Anıtın, doğal taş kaplamasının yüzey malzemesi kalıcılık ve dayanıklılığı simgeliyor. Aynı zamanda soğuk ve sert yapısı felaketin acı yönünü de hissettiriyor. Altta yer alan insan figürleri, kaybedilen yolcuların anısını canlı tutuyor. Boşluk olarak işlenen figürler, kayıpları ve yokluğu simgeliyor. Anıtın yükseltilmiş platformu ise onun ciddiyetini ve önemini artırıyor. Yuvarlak kaide ise denizi ve sonsuz döngüyü çağrıştırıyor, hayatın devamlılığını vurguluyor.