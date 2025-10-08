Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 75 hibeli sonbahar dönemi yem bitkisi tohumu desteğine çiftçiler yoğun ilgi gösteriyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla başlattığı “2025 Yılı Sonbahar Yem Bitkisi Tohumu Destek Projesi” kapsamında çiftçilere sağlanan yüzde 75 hibeli tohum desteğine üreticiler yoğun şekilde talepte bulunuyor.

Başvuruların başladığı ilk günlerden itibaren başvuru merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın en önemli kırsal kalkınma hamlelerinden olan, üreticilerin gelir düzeyinin artırılmasının ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin hedeflendiği destek projeleri ile üreticilerin yüzü gülüyor. Mazot, tohum, gübre, sera ve meyve fidesi başta olmak üzere onlarca destek projesi yürüten Büyükşehir, çiftçilerin üretim süreçlerinde karşılaştığı zorlukların aşılmasına yardımcı oluyor.

ÜÇ BİN ÇİFTÇİYE TOHUM DESTEĞİ Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen yüzde 75 hibeli yem bitkisi tohumu destekleme projesi kapsamında yaklaşık 3 bin çiftçiye arpa, süt otu ve yem bezelyesinden oluşan tohum verilecek. Destekten yararlanmak isteyen üreticilerden talepler alınmaya devam ediliyor.

BAŞVURU MERKEZLERİNDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR Yem bitkisi tohumu desteğini sevinçle karşılayan çiftçiler, başvuru merkezlerinde yoğunluk oluşturuyor. Başvuruların ilk günlerinden itibaren özellikle tarımın yoğun olarak yapıldığı İzmit ve Kandıra ilçesindeki üreticiler, sabahın erken saatlerinden itibaren Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Kandıra Belediyesi yeni hizmet binasındaki Büyükşehir Çiftçi Başvuru Merkezi’ne akın etti.

ÇİFTÇİLER DESTEKTEN MEMNUN Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal üretimi desteklemek amacıyla başlattığı yem bitkisi tohumu desteği, üreticiler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Çiftçiler, verilen desteklerin üretim süreçlerine önemli katkılar sunduğunu ve maliyetlerini hafiflettiğini belirtiyor. Çiftçiler, aynı zamanda bu desteklerin devamını beklediklerini ifade ediyor.

“GÜBRE VE TOHUMLARIN VERİMİ ÇOK İYİ”

Çiftçi Ünal Kocabaş, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin birçok desteğinden yararlandım. Çok iyi katkı sağlıyor. Aldığımız gübre ve tohumların verimi de çok iyi. 5-6 yıldır yulaf ekiyorum. Destekler oldukça üretiyoruz. Tahir Büyükakın Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR HER ZAMAN ÜRETİCİNİN YANINDA”

Çiftçi Hüseyin Yıldız ise, “Tohum destekleme programı başvurusu için geldim. Daha önce mısır, arpa, süt tozu almıştık. Çiftçiler olarak çok memnunuz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her zaman üreticinin yanında. Başkanımıza teşekkür ediyorum, kendisinden Allah razı olsun” diye konuştu.

“DESTEKLER SAYESİNDE NEFES ALDIK” Üretici Harun Sarı da, “50 yaşındayım. 15 yaşından beri çiftçilik yapıyorum. Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden memnunuz. Gübre olsun, tohum olsun gayet güzel. Kaliteli ve verimli. Bu destekler sayesinde biraz nefes aldık. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Desteklerin artarak devam etmesini istiyoruz” dedi.