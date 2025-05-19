Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım araçları, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusuna özel olarak giydirildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle coşku, gurur ve heyecanla kutlanıyor.

UlaşımPark’a ait otobüs ve tramvayların 19 Mayıs’a özel olarak giydirilmesi bu mutlu günün manevi anlamına ve önemine bir kez daha vurgu yapıyor.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kocaeli’nin dört bir köşesinde büyük sevinç ve coşkuyla kutlanıyor. Kent genelinde sokaklar ve caddeler, 19 Mayıs’ın önemini yansıtan bayraklar ve afişlerle donatılırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüs ve tramvaylar da özel tasarımlarıyla dikkat çekti.

Türk bayrağı motifleri ve Atatürk’ün Samsun’a çıktığı Bandırma Vapuru görselleri ile 19 Mayıs coşkusunu yansıtan otobüs ve tramvaylar, kentte büyük beğeni topladı.