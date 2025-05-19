Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Köyler arası 21. Futbol Turnuvasında üçüncü hafta maçları oynandı.

Maçların oynandığı İstanbul Bakırköy, Şenlikköy stadının bu haftaki ziyaretçisi Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş oldu.

Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Futbol Turnuvasını düzenleyen Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve Komisyona teşekkür ve takdirlerini ifade etti.

Ateş 21 yıldır kesintisiz hiçbir derneğin başaramadığı bu organizasyonu başardığı için tüm hemşerilerimize teşekkür etti.

Ateş turnuvanın düzenlendiği Şenlik köy stadında tribünlerdeki hemşerilerimizi selamladı ve hemşerilerimizle hasbihal etti.

Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş Turnuvaya katılan takımlarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve başarılar diledi.Ateş Futbolculara,bu spor aktivitesinin gayesinin hemşerilerimizin kaynaşmasına vesile olduğunu belirterek tüm katılan takımların şampiyon ilan edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ateş Turnuva Finalinin Bayburt’ta yapılmasının da önemli olduğunu belirtti. Bayburt’taki Finale katılacağını ifade etti.