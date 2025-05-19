TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Şırnak’taki Gabar Dağı’nda gençlerle birlikte kutladı. Bakan Bayraktar, Karadeniz’deki 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz rezervini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Şırnak’taki Gabar Dağı’nda, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106. yılı dolayısıyla “Gençler ile Kortej Yürüyüşü” düzenlendi.

Etkinliğe TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, milletvekilleri ve 19 üniversite öğrencisi katıldı.



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütü PKK’nın fesih kararı sonrası süreci değerlendirirken, "Süreç planlandığı gibi gidiyor. Bundan sonraki kısım terör örgütlerinin silahlarını teslim etmesidir. Tüm siyasi partiler sürece omuz vermeli" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise, programda yaptığı konuşmada enerji alanındaki gelişmeleri paylaşarak, “Sayın Cumhurbaşkanımız Karadeniz’den yeni bir müjde verdi. 75 milyar metreküplük rezerv keşfettik” dedi. Bakan Bayraktar, günlük 81 bin varillik üretimle, Türkiye'nin günlük petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'i tek başına bu sahadan karşılandığını belirterek, "Hedef bu rakamı 100 bin varile çıkarmak" dedi.

“ENERJİDE BAĞIMSIZLIK YÜRÜYÜŞÜ”

Bakan Bayraktar, 19 Mayıs’ta Gabar’da bulunmanın anlamını vurguladığı paylaşımında, “Gabar milli bir meseledir. 19 Mayıs’ta gençlerimizle burada olmak, enerjide bağımsızlığımızın simgesi oldu” ifadelerine yer verdi.