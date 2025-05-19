Busenaz Sürmeneli Spor Salonu’nda gerçekleşen ön lisans ve lisans mezuniyet törenleri, öğrenci, aile ve üniversite personelinin yoğun katılımıyla unutulmaz anlara sahne oldu. Mezuniyet sevinci, Müzik Bölümü öğrencilerinin yetenekli performansları ve sevilen sanatçı Ferah Zeydan’ın muhteşem konseriyle doruğa ulaştı.

2 Binden Fazla Ön Lisans Öğrencisi Kep Attı

17 Mayıs’ta düzenlenen ön lisans mezuniyet töreninde, Bayburt Üniversitesi’nin 6 meslek yüksekokuluna bağlı 33 bölümdeki 34 farklı programdan mezun olan toplam 2.002 öğrenci, keplerini havaya fırlatarak mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Lisans Mezuniyetinde 915 Öğrencinin Gurur Günü

18 Mayıs’ta gerçekleştirilen lisans mezuniyet töreninde ise 9 fakülteye bağlı 20 bölüm ve 10 programdan mezun olan 915 öğrenci, bu anlamlı günü aileleri ve akademisyenleriyle birlikte kutladı. İki gün süren törenlerde yaklaşık 3.000 öğrenci mezuniyet heyecanını coşkuyla yaşadı.

Rektör Türkmen: “Mezuniyet Bir Veda Değil, Ömürlük Aidiyetin Başlangıcıdır”

Mezuniyet törenlerinin açılış konuşmasını yapan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, üniversitenin öğrencilerinin başarılarıyla yükselen bir kurum olduğunu vurguladı. Öğrencilerin aktif, üretken ve başarılı profilinin üniversitenin kurumsal kültürünün bir parçası haline geldiğini belirten Rektör Türkmen, mezuniyetin sadece bir veda anlamına gelmediğini, aksine ömür boyu sürecek bir bağlılığın başlangıcı olduğunu ifade etti. Ailelerin evlatlarını hayata uğurlamasına benzettiği mezuniyetin bir kopuş değil, güçlü bir bağ olarak algılanması gerektiğini dile getiren Rektör Türkmen, konuşmasını etkileyici bir şekilde “Zaman geçip gidecek, siz gelecek’siniz” sözleriyle tamamladı.

Vali Eldivan’dan Öğrencilere “Bayburt’un Gönüllü Elçileri Olun” Çağrısı

Törene onur konukları olarak katılan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü de mezun olan öğrencilere seslendi. Vali Eldivan, öğrencilerden Bayburt’un gönüllü elçileri olmalarını isteyerek, şehrin kendilerine kattığı manevi değeri gittikleri her yerde anlatmalarını rica etti. Ülkenin geleceğinde gençlerin hayati bir role sahip olduğuna dikkat çeken Vali Eldivan, tüm mezunlara yeni yaşamlarında başarılar diledi.

Başkan Memiş: “Bayburt Bir Öğrenci Şehri Kültürüne Dönüştü”

Belediye Başkanı Mete Memiş ise öğrenci nüfusunun genel nüfusa oranla en yüksek olduğu şehirlerden biri olan Bayburt’un, bu özelliğiyle bir öğrenci şehri kültürüne dönüştüğünü ifade etti. Gençlerin görev ve sorumluluklarının bilincinde olmaları gerektiğini vurgulayan Başkan Memiş, Bayburt Belediyesi olarak öğrencilere her alanda destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Dereceye Giren Öğrencilere Ödülleri Takdim Edildi

Törenlerde akademik başarı göstererek dereceye giren öğrencilere, protokol üyeleri tarafından onur ödülleri takdim edildi. Mezun öğrenciler adına yapılan konuşmalarda ise, üniversitenin kendilerine kattığı değeri ve kimliği meslek hayatlarında gururla taşıyacaklarını dile getiren mezunlar, ailelerine ve değerli akademisyenlerine içtenlikle teşekkür etti.

Ferah Zeydan Konseriyle Mezuniyet Coşkusu Taçlandı

18 Mayıs akşamı düzenlenen mezuniyet konseri, Müzik Bölümü öğrencilerinin etkileyici dinletisiyle başladı ve ardından ünlü sanatçı Ferah Zeydan’ın sahne almasıyla adeta bir şölen havasına büründü. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen bu muhteşem konser, hem mezun öğrencilere hem de ailelerine unutulmaz anılar yaşattı. Konserin sonunda Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Ferah Zeydan’a teşekkürlerini sunarak çiçek takdim etti. Rektör Türkmen ayrıca, konserlerle öğrencilerin coşkusuna ortak olan Müzik Bölümü öğrencilerine, sanatçı Ferah Zeydan’a ve konsere sponsor olan Gaziantep Sofrası yöneticisi Veysel Dizman’a minnettar olduklarını ifade etti.