Bursa İTÜ Mezunları Derneği (İTÜDER) ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen “Köklerden Geleceğe” Bilim ve Gençlik Buluşmaları etkinliğinde, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Bursalı öğrencilerle bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa İTÜ Mezunları Derneği (İTÜDER), kuruluşundan bu yana şehre değer katan iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.

İTÜDER ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile gençliğe ilham vermek, bilimsel farkındalık kazandırmak ve öğrencileri alanında öncü isimlerle bir araya getirmek amacıyla düzenlenen “Köklerden Geleceğe” Bilim ve Gençlik Buluşmaları programında, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Bursa’da lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde Bursa genelindeki 27 farklı okuldan yaklaşık 700 öğrenci ve 50 öğretmenin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Prof. Dr. Hasan Mandal, “Geleceği İnşa Eden Güç: Eğitim, Bilim ve Gençlik” konulu konuşmasıyla gençlere, bilimsel çalışmaların önemi ile eğitim ve bilimin gelecekteki rolüne dair ilham verici bir vizyon sundu.

“İTÜ MEZUNLARI TÜRKİYE’NİN KALKINMASINDA ÖNCÜ ROL OYNUYOR”

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Bursa İTÜDER Başkanı Hasan Tuğcu, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Türkiye’nin kalkınma sürecindeki öncü rolüne dikkat çekerek, “Ülkemizde, yollar, köprüler, barajlar, fabrikalar, enerji santralleri, haberleşme ağları ve devlet yönetimi gibi birçok alanda İTÜ mezunlarının imzası vardır ve artarak devam etmektedir. 250 yılı aşkın mazisiyle Türkiye'nin ilk Teknik Üniversitesi olma ünvanını taşıyan İstanbul Teknik Üniversi'mizin çok değerli Rektörü Sayın Prof. Dr. Hasan Mandal'ın bugün burada bizlerle olması, hem derneğimiz hem de gençlerimiz adına büyük bir onur ve kıymettir.” ifadelerini kullandı.

Başkan Tuğcu, projenin gençlerin çok yönlü gelişimine katkı sunduğunu belirterek, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hazırlanan proje kapsamında, gençlerin bilim, kültür, sanat ve felsefe alanlarındaki gelişimlerinin desteklendiği ve bu konularda farkındalıklarının artırıldığı bu etkinlikte emeği geçen Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Dr. Ahmet Alireisoğlu, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları ve Bursa İTÜDER Yönetim Kurulu ile etkinliğimize desteklerini sunan tüm kamu kuruluşlarına ve belediyelerimize yürekten teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Bursa İTÜ Evi’nde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan’ın da katılımlarıyla gerçekleştirilen akşam programında ise Bursa İTÜDER Başkanı Hasan Tuğcu, yönetim kurulu ve dernek üyeleriyle bir araya gelen Prof. Dr. Hasan Mandal’a üniversite ve dernek arasında gelecek döneme yönelik planlanan faaliyetler hakkında bilgiler aktarıldı.