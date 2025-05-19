Konya'da Selçuklu Belediyesi’nin kırsal mahallelerde kalkınmanın ve hayvansal üretimin geliştirilmesi amacıyla bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği "Yüzde 50 Hibeli Arılı Kovan Desteği” projesi kapsamında başvuru yapan üreticilerin kovanları dağıtıldı.KONYA (İGFA) - Konya'nın Selçuklu ilçesinde kırsal mahallelerde arıcılığın geliştirilmesi, üretimin teşvik edilmesi amacıyla 3 yıldır başarıyla uygulanan “Yüzde 50 Hibeli Arılı Kovan Desteği” projesinin üçüncü yılında başvuru yapan üreticilerin arılı kovanları dağıtıldı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, tarım ve hayvancılık adına yatırımlara devam ettiklerini belirterek, "Biliyoruz ki özellikle tarımsal üretim günümüzde ülkelerin en büyük dinamiklerinden bir tanesi. Bu anlamda üretimin artırılması konusunda sorumluluk alarak Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzü kurduk ve çalışmalarımıza başladık. Kırsal bölgelerimizde azalan üretim gücünü canlandırmak üzere uyguladığımız ve bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz projelerimizden bir tanesi olan “Yüzde 50 Hibeli Arılı Kovan Desteği” projesine üreticilerimizin artan ilgisi çalışmalarımızın ne kadar doğru olduğunu bizlere gösteriyor. Bu yılki dağıtım programımızda 33 taşra mahallemizde 82 üreticimize 410 adet kovan desteğinde bulunduk. Bu sayıyla beraber Selçuklu’da bu zamana kadar 887 arılı kovan desteği sağlarken 182 üreticimizi projemize dahil ettik" diye konuştu.

Arıcılığın Selçuklu'da gelişmesiyle birlikte taşradan merkeze göçün önüne geçmekle beraber hedeflerinin taşrada yaşayanların bölgenin özelliklerine göre üretime dahil olup bölgesel ve ekonomik kalkınmaya katılımını sağlamak olduğunu belirten Başkan Pekyatırmacı, arılı kovan desteği alan üreticilerimize bol ve bereketli hasatlar diledi.