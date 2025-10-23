Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin haftalık encümen toplantısında kural ihlali yapan otobüs şoförlerine ve tarihi geçmiş ürünler satan marketlere para cezası kesildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantısı Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı başkanlığında yapıldı. 162 gündem maddesini karara bağlayan encümen üyeleri, Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelindeki denetim sıklığıyla sıkıntıların azaldığına dikkat çekti. Toplantıda Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yapılan denetimlerde daha önce cezası kesilen ve Kartepe ilçesinde vatandaşlarla sürekli münakaşa eden şoförün cezası uzatıldı. Buna göre daha önce aracı bağlanan şoförün bağlama kararının devamlılığı onandı. Öte yandan yine vatandaşın huzurunu kaçıran Gebze’deki bir özel halk otobüsü şoförünün de aracı 3 gün süreyle bağlandı.

KURALLARA UYMAYAN 106 ARACA PARA CEZASI

Toplu taşıma araçlarına yapılan denetimlerde yine kurallara uymama vardı. Bu kapsamda çalışma ruhsatının yenilenmemesi, personel belgesini çıkarmama, durakta bekleyen yolcuyu almama, sefer sırasında sigara içme, abartılı egzoz kullanma, aksesuar bulundurma, kendi durağına gelmeme ve kendi durağı dışında çalışma gibi sebeplerden dolayı 106 araca toplamda 313 bin 018 TL idari para cezası uygulandı.

MARKETLERE TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜN CEZASI

Zabıta Dairesi Başkanlığı da encümene sunduğu evraklarda marketlerde yaptığı denetimleri aktardı. Buna göre çeşitli marketlerde son kullanma tarihi geçen 46 adet ürün için uygulanan toplamda 135 bin 838 TL idari para cezası onaylandı. Yetkililer, marketlere yapılan rutin denetimlerin süreceğini ve halkın sağlığıyla kimsenin oynamasına izin verilmeyeceğini belirtti. Zabıta Dairesi ekiplerince dilendikleri tespit edilen kişilerden ele geçirilen 8.181 TL’nin de kamuya geçirilmesi kararı onaylandı.

BAŞİSKELE’DEKİ TAKSİ DURAĞI 6 MİLYONA KİRALANDI

Başiskele Ovacık Mahallesi D-100 Karayolu üzerindeki 12 araçlık taksi durak yerinin ihalesi gerçekleştirildi. İhaleye; Ümmet Hatipoğlu, Emrullah Güntepe, Nazan Demir, Özgül Avcı, Ahmet Emre Bayazıt, Mustafa Bayazıt, Murat Şen, Mevlüt Güler, Feride Özbil, Fatma Ceylan, Osman Kurt adına Mevlüt Güler; Nevzat Oruç adına ise Eser Kuruoğlu katıldı. 10 yıllığına kiralanacak olan 12 araçlık taksi durağı yerinin muhammen bedeli 6.024.360,00 TL olarak açıklandı. Katılımcıların teklifi ise 6.024.400,00 TL oldu.

İZMİT’TEKİ TAKSİ DURAĞI 10 YILLIĞINA KİRALANDI

İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’ndaki 9 araçlık taksi durak yeri ihalesinde ise muhammen bedel 4.518.270,00 TL olarak açıklandı. İhaleye; Hasan Yalçın, Kamil Azaklıoğlu, Zuhal Atsen, Hayri Öztürk, Semih Demir, Hikmet Demir, Alparslan Yalçın, Çelik Yüksel Yılmaz, Ramazan Ersoy adına Kadir Yalçın katıldı. Katılımcıların teklifi 4.518.300,00 TL oldu.