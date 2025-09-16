Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kuraklıkla mücadele konusunda yürüttüğü çalışmalarını ileri seviyeye taşıyor.KOCAELİ (İGFA) - Mevsimsel sebeplerle yağış almayan ilimizde kuraklıkla mücadele eden İSU, bu kapsamda planladığı çalışmaları aşama aşama tamamlıyor. 12 ilçede devam eden projeler, Kocaeli’de kuraklığın önüne geçecek.

BALLIKAYA BARAJI 2026’DA SU TUTACAK

Devlet Su İşleri’nin sorumluluğunda olan Ballıkaya (Bolu-Mudurnu) arıtma ve isale hattı çalışmaları sürüyor. Sakarya Ballıkaya Barajından su temini ile toplamda 117.8 km iletim hattı yapılması planlanıyor. Bu kapsamın 70.3 km içme suyu hattı Kocaeli’ne su temini için yapılacak. 18.000.000.000 TL maliyeti olan bu proje ile Kocaeli’ye yıllık toplam 79.470.000 metreküp su temin edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda Ballıkaya Barajı imalatları 2026 yılında bitecek ve su tutmaya başlayacak.

HAM SU TEMİNLERİ İLE İLÇELER RAHATLAYACAK

Avcıdere ve İhsaniye Barajları ile Derince Tahtalı Göleti’nden sağlanacak ham su, yeni arıtma tesisleriyle içme suyu sistemine entegre edilecek. Derince ve Körfez’in kırsal bölgelerine günlük 8.000–16.000 metreküp arıtılmış su ulaştırılacak.

İZMİT VE KANDIRA’YA 100.000 METREKÜP SU VERİLECEK

Namazgâh İçme Suyu Arıtma Tesisi ve 47 km’lik isale hattı ile İzmit’in 37, Kandıra’nın 8 mahallesi ve 2 bölgesi suya kavuşacak. Bu proje, Yuvacık Barajı üzerindeki yükü azaltacak.

45 MAHALLE 2 BÖLGE YARARLANACAK

Cedit’ten Yahyakaptan’a, Kozluca’dan Gedikli’ye kadar İzmit ve Kandıra’daki toplam 45 mahalle ve 2 bölge bu projelerden doğrudan faydalanacak.

OSB’LER İÇİN İÇME SUYU ARITMA TESİSİ YAPILACAK

Gebze Balçık’ta kurulacak arıtma tesisi ile Denizli ve Cumaköy Göletlerinden sağlanan su, TOSB, GOSB, Plastikçiler OSB ve Gebze kuzey köylerine ulaştırılacak. Günlük 25.000 metreküp kapasiteli tesis, Yuvacık sisteminin yükünü hafifletecek.

ARITMA TESİSLERİ İLE YUVACIK’IN YÜKÜ AZALACAK

Gebze Tavşanlı Ballıkayalar ve Ulupınar kaynaklarından sağlanan su, yeni tesislerde arıtılarak Gebze ve Dilovası’na verilecek. Bu sayede Yuvacık Barajı üzerindeki baskı azalacak.

KARTEPE’NİN ARTAN NÜFUSUNA KESİNTİSİZ SU HİZMETİ

Maşukiye’deki arıtma tesisi, yeni kaynaklarla günlük 8.000 metreküp kapasite artışı sağlayacak. Paşasuyu kaynağından temin edilen suyla Cedit ve Tavşantepe bölgeleri desteklenecek.

YUVACIK’A YEREL KAYNAKLARDAN SU TEMİN EDİLECEK

Yuvacık Barajı’na ait hatlar yenilenerek yılda 9 milyon metreküp ilave su temini sağlanacak. Toplam kapasite 19 milyon metreküpe ulaşacak.

İHSANİYE BARAJI GÜNLÜK 100.000 METREKÜP SU TUTACAK

Kasım ayında devreye alınacak İhsaniye Barajı, günlük 100.000 metreküp kapasitesiyle Karamürsel ve Gölcük’ün içme suyu ihtiyacını karşılayacak.