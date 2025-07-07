Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi” (TABİP) kapsamında yetiştirilen kekiklerin hasadına başlandıKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 5 yıl önce başlattığı “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi” (TABİP) kapsamında yetiştirilen kekiklerin ikinci hasadı başladı. Proje ile çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek vermek hedefleniyor.

Kocaeli; turizm, sanayi, eğitim, tarım ve hayvancılığın bir arada yürütüldüğü nadir şehirlerden biri. Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal destekleri sayesinde çiftçiler, katma değeri yüksek ürünler yetiştirerek yüzleri gülerken, kullanılmayan tarım arazileri de ekonomiye kazandırılıyor.

5 MİLYON FİDE TOPRAKLA BULUŞTU

Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 5 milyon tıbbi ve aromatik bitki toprakla buluşturuldu. Proje, kırsaldan kente göçün önlenmesini ve kentten kırsala dönüşün teşvik edilmesini amaçlıyor. Ayrıca kadın çiftçilere istihdam imkanı da sağlanıyor.

Bu sezonun ilk kekik hasadı İzmit ve Kartepe’de başladı. İzmit Şarışeyh Mahallesi’ndeki 20 dekarlık tarlada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr.Hayri Baraçlı ve beraberindekiler hasat çalışmasına katıldı. Burada yaklaşık 3.620 kilogram kekik toplandı. İkinci hasat ise KOÜ Kartepe Arslanbey Yerleşkesi Aromatik Bitki Ar-Ge ve Üretim Sahası’nda yapıldı. 5 dekarlık alandan 1.020 kilogram kekik elde edildi.

Kekik hasadı, insan gücüyle birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin tasarlayıp yerli imkanlarla ürettiği römork yüklemeli tıbbi ve aromatik bitki hasat makinesiyle de yapılıyor. Bu makine sayesinde hasat, bitkilere zarar vermeden hızlı ve seri şekilde gerçekleşiyor.

Sekapark A.Ş. kontrolünde yürütülen projede, 5 üretim yılı boyunca çiftçilere eğitim ve sertifikalandırma desteği sağlanıyor. Dikim yapılan arazilerin bitkisel ürün sigorta poliçeleri Sekapark A.Ş. tarafından karşılanıyor. Ayrıca, Büyükşehir’in ziraat mühendisleri teknik danışmanlık vererek tarımsal faaliyetleri yakından takip ediyor.