Kocaeli Büyükşehir, 235 araç-iş makinesi ve 440 personelle kar yağışına karşı aralıksız çalışıyor. Ekiplerin yoğun mesaisi sayesinde tüm yollar açık tutuluyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 235 araç-iş makinesi ve 440 personelleözellikle yüksek kesimlerde ve kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışına karşı 24 saat küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolları açık tutuyor. Ekiplerin üstün performansıyla ilimizde kapalı yol bulunuyor.

TÜM EKİPLER SAHADA, GÖREV BAŞINDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrimizde etkili olan kar yağışına karşı tüm ekipleri ile sahada görev yapıyor. Ulaşımda aksamaların yaşanmaması ve sürücüler ile yayaların gidecekleri yerlere sorunsuz ulaşması içinküreme ve tuzlama çalışmaları 24 saat boyunca aralıksız sürdürülüyor. Kocaeli genelinde şu an itibarıyla kapalı yol bulunmazken, özellikle yüksek kesimlerde ve kırsal bölgelerde etkisini gösteren kar yağışına karşı ekipler, tüm yolları açık tutmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMALARI

Özellikle Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde ve kırsal bölgelerinde yoğun bir şekilde etkili olan kar yağışı nedeniyle küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları Büyükşehir ekipleri tarafından aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığına bağlıYol Bakım Timi ve A Takımı’ndan oluşan karla mücadele ekipleri, il genelinde karla kaplı yolların açılmasını ve buzlanmanın önlenmesini sağlıyor.

HERHANGİ BİR KAPALI YOL BULUNMUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin üstün performansı sayesinde Kocaeli genelinde herhangi bir kapalı yol bulunmazken, ekipler tüm ilçelerde görev başında. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerdeki yol güvenliğini sağlamak için yoğun çaba sarf eden ekipler, yollardaki buzlanmayı engelleyerek sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlıyor.

ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN

Büyükşehir yetkilileri, vatandaşların kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde zorunlu olmadıkça araçlarıyla yola çıkmamaları ve kar yağışına karşı tedbirli olmaları gerektiği bir kez daha hatırlattı. Ayrıca, karla mücadele çalışmalarının hız kesmeden sürdüğü ve her an olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olunduğu belirtildi. Kar yağışı öncesinde 235 araç-iş makinesi ve 440 personelle sahaya inen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kar yağışına karşı çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.