Kocaeli'de İSU Genel Müdürlüğü, artan nüfus ve iklim değişikliği karşısında altyapı yatırımlarını sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacını kesintisiz ve güvenli biçimde karşılayan İSU Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği ve nüfus artışına paralel olarak altyapı yatırımlarını güçlendiyor.

Bu kapsamda, Avluburun Konmodüler İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin kapasitesi artırılarak bölgedeki su ihtiyacının karşılanması için önemli bir adım atıldı. 22.500 m³/gün kapasiteli olan mevcut tesis, yapılan yatırımla birlikte 34.500 m³/gün kapasitesine yükseltildi.

BİRÇOK MAHALLEYE İÇME SUYU SAĞLIYOR

2003 yılında faaliyete geçen ve günlük 22 bin 500 m³ arıtma kapasitesine sahip Avluburun İçme Suyu Arıtma Tesisi; Kartepe Yanıkdere su kaynağı ve gerektiğinde Sapanca Gölü’nden temin edilen ham suyu arıtarak Kandıra, Kartepe ve İzmit ilçelerine bağlı birçok mahalleye içme suyu sağlıyor. Ayrıca Uzuntarla, Eşme bölgelerinin bir kısmı ile Kandıra Cezaevi’nin içme suyu ihtiyacı da bu tesis üzerinden karşılanıyor.

GÜNLÜK 12 BİN METREKÜP EK KAPASİTE

Bölgedeki nüfus artışı ve su talebindeki yükseliş nedeniyle harekete geçen İSU Genel Müdürlüğü, mevcut tesise ek olarak günlük 12 bin m³ kapasiteli modüler içme suyu arıtma tesisini inşa etti. Aralık 2024’te yapımına başlanan ve yaklaşık 93 milyon lira yatırım bedeliyle tamamlanan yatırımla Avluburun İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin toplam kapasitesi 34.500 m³/gün’e çıkarıldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ İÇİN YATIRIMLAR SÜRECEK

Artan nüfus ve iklim değişikliğini göz önünde bulundurarak su kaynaklarının verimli yönetilmesi ve içme suyu arzının sürdürülebilirliği için çalışmalarına devam eden İSU Genel Müdürlüğü, hayata geçirilen bu yatırımla bölgenin içme suyu ihtiyacını güvence altına aldı. İSU, suyun her damlasını geleceğe taşıma sorumluluğuyla Kocaeli genelinde altyapı yatırımlarını sürdürecek.