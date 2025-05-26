Kocaeli Gençlik Hareketi Derneği’nin Erasmus+ destekli “Çocuk Hakları ve İklim Değişikliği” projesi, 40 uluslararası gencin katılımıyla tamamlandı. Proje, gençlerde çevresel adalet ve toplumsal sorumluluk bilinci oluşturdu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gençlik Hareketi Derneği’nin, Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında düzenlediği “Çocuk Hakları ve İklim Değişikliği” temalı gençlik değişimi projesi, 21-29 Mayıs 2025’te Kocaeli’de başarıyla gerçekleştirildi.

Almanya, Portekiz, Yunanistan ve Ukrayna’dan 40 genç, Kocaeli’deki gençlerle bir araya gelerek iklim krizi ve çocuk hakları üzerine eğitimler aldı, atölyelere katıldı ve kültürlerarası diyalog kurarken, proje ile özellikle Dilovası gibi çevresel risklerin yüksek olduğu bölgelerde yaşayan gençler için farkındalık ve çözüm üretme fırsatı sundu.

Bu kapsamda iklim krizinin çocuk haklarına etkileri, çevresel adalet ve gençlerin rolü gibi konular interaktif yöntemlerle ele alındı.

Katılımcılar, ülkelerindeki uygulamaları paylaşarak ortak sorunlara çözüm önerileri geliştirdi.

Kocaeli Gençlik Hareketi Derneği Başkanı Tayfun Türker, projenin gençlerin geleceği şekillendirme gücünü gösterdiğini belirterek, Kocaeli’de böyle bir hareketliliğe öncülük etmekten gurur duyduklarını söyledi. Başkan Türker, proje ile gençlerin aktif yurttaşlık, gönüllülük ve sürdürülebilir yaşam becerilerini güçlendirdiği, yerel kalkınmaya küresel bir bakış açısı kazandırdığını kaydetti.