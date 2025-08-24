Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 4-6 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz at biniş eğitimlerinde yeni dönem kurs kayıtlarına başladı. 4 haftalık eğitim paketi içerisinde biniciliğe dair birçok konu, hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle minik kursiyerlere sunulacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuklara at sevgisi aşılamak ve binicilik sporunu sevdirmek amacıyla 4-6 yaş arası çocuklara ücretsiz eğitim veriyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında eğitimler Kocaeli Atlı Spor Merkezi’nde veriliyor. Çocuklar, haftanın 5 günü atlarla güzel vakit geçiriyor. Binicilik tutkunlarına keyifli bir deneyim yaşatan eğitim programından geçtiğimiz yıl 22 bin 686 çocuk faydalanmıştı.

At biniş eğitimleri 4 hafta sürüyor. Haftanın 5 günü gerçekleşen at biniş eğitimleri, ailelerin belirlediği saatlerde veriliyor. Her hafta çocuklara binicilik eğitiminin temel aşamaları öğretiliyor. Bu kapsamda bir çocuğun eğitimi 4 haftada tamamlanıyor ve eğitimi tamamlayan çocuklara sertifika veriliyor. 4 haftanın sonunda ise yeni kayıtlar alınıyor.

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE KATKI

Eğitimlerde çocuklara at sevgisi ve at bakımı öğretiliyor. Sırayla atlara binen çocuklar daha sonra ahırda at tımarlayıp, atlarla vakit geçiriyor. Biniş esnasında atların ürettiği titreşimler çocuklarda öğrenmeyi geliştirirken, fiziksel olarak denge, kas, koordinasyon, motor sinir sistemi gelişiminin desteklenmesine fayda sağlıyor. Çocukların deneyimini yakından görmek isteyen aileler de eğitimlere katılarak çocukların heyecanına ortak oluyor. Aileler, binicilik sporunu sevdirmek ve çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla verilen eğitimlerden memnun olduklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyor.

Çocukların hem fiziksel hem de ruhsal anlamda katkı sağlayan binicilik eğitimleriyle çocuklarda sorumluluk, liderlik, disiplin, sağduyu, özgüven, doğa ve hayvan sevgisi faktörlerinin oluşmasına katkı sağlanıyor. Kendilerinden çok daha büyük ve güçlü bir hayvanı kontrol etme becerisi kazanan çocuklar, biniş esnasında öğrenmeye devam ediyor.