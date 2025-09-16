Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, eski Vergi Dairesi yerine yapılan ve kısa sürede İzmit’in yeni yaşam alanı olan Mola Park’ta kısa bir mola verdi. Esnaf ticari hareketlilikten, vatandaş da keyifli vakit geçirebilecekleri meydan projesi nedeniyle Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından eski Vergi Dairesi yerine yapılan Mola Park, hem Tarihi Sörler Okulu'nu ortaya çıkardı hem de İzmitlilerin nefes alıp dinlenebileceği bir meydan oldu. Antikkapı markası Halka Kafe ve Sekapark A.Ş. markası Ormanya Ürünleri Satış Ofisi hizmete başlarken, KS Store da meydanda bir satış ofisi açtı.

Bunun yanı sıra amfi, dinlenme ve çocuk oyun alanları da bölgeye meydana ayrı bir hareketlilik kazandırdı. Bölge esnafı ve vatandaşlar, alanın meydan olarak değerlendirilmesinden son derece memnun.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN ‘MOLA’ VERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın kısa sürede vatandaşların uğrak mekanları arasına giren Mola Park’ta kısa bir mola verdi. Meydandaki son durum hakkında bilgi almak isteyen Başkan Büyükakın, vatandaşlarla da sohbet etti. Esnaf, söz konusu alanın meydan haline getirilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtirken, bu sayede bölgede ciddi bir ticari hareketlilik yaşandığını ifade etti. Vatandaşlar da çarşının merkezinde böyle bir dinlenme alanı bulunmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Hem alışverişimizi yapıyoruz hem de biraz olsun bu meydanda nefesleniyoruz” diye konuştu. Vatandaşlar ve esnaf, projeden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

Başkan Tahir Büyükakın en büyük amaçlarının vatandaş mutluluğu olduğunu söyledi.