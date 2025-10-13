Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kocaeli Stadyumu’nda yarın (14 Ekim Salı) oynanacak Türkiye-Gürcistan maçına gidecek taraftarlar için tramvayın ücretsiz olacağını duyurdu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli, 17 yıl aradan sonra bir milli maça ev sahipliği yapacak. Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası elemeleri kapsamında Gürcistan ile karşılaşacak. Bu önemli maç, 14 Ekim Salı (YARIN) Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak ve saat 21.45’te başlayacak.

Tribünlerin tamamen dolacağı bu önemli maç öncesinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, taraftarlara önemli bir duyuruda bulundu. Başkan Büyükakın, yarın saat 17.00’den itibaren stada tramvayla ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’DAN ÇAĞRI

Alikahya Stadyum Tramvay Hattı’nı, söz verdikleri gibi milli maça yetiştirdiklerini hatırlatan Başkan Tahir Büyükakın, “Sevgili hemşerilerim! Söz verdiğimiz gibi, milli maça yetiştirdiğimiz Alikahya Stadyum Tramvay Hattımız, maç günü (14 Ekim Salı) saat 17.00’den itibaren ücretsiz olarak hizmet verecektir. Hep birlikte; milli coşkumuzu, heyecanımızı ve desteğimizi tribünlerde en güçlü şekilde ortaya koyalım. Ay-yıldızlı formamız için tek yürek olalım!” dedi.