Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak toplanan, “Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi”ne katılmak üzere gittiği Mısır’ın Şarm El-Şeyh şehrine ulaştı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şarm El-Şeyh Uluslararası Havalimanı'nda, Mısır Kültür Bakanı Ahmed Fouad Hanno, Mısır Gençlik ve Spor Bakanı Ashraf Sobhy ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve büyükelçilik personeli karşıladı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Mısır ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan eşlik ediyor.