Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Körfez İlçesi’ndeki Alparslan Bulvarı’nda üstyapı yenileme çalışması gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı daha konforlu hâle getirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Körfez’in yoğun araç trafiğine sahip bölgelerinden biri olan Alparslan Bulvarı, yapılan asfalt çalışmasıyla daha modern ve güvenli hale geldi.

ALPARSLAN BULVARI’NDA ÜSTYAPI ÇALIŞMASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Körfez İlçesi İlimtepe Mahallesi’nde bulunan Alparslan Bulvarı’nda üstyapı yenileme çalışması gerçekleştirdi. Belediye ve TOKİ Konutlarına ulaşımın sağlandığı bulvarda, ağır tonajlı araçların oluşturduğu bozulmalar nedeniyle trafik güvenliği olumsuz etkileniyordu. Ekipler, çalışmalar kapsamında önce mevcut asfaltı trimer kazısıyla kaldırdı. Ardından sıcak asfalt serimi yapılarak yol modern ve dayanıklı hale getirildi. Yapılan yenileme sayesinde hem araç sürücülerine hem de bölgede yaşayan vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunuldu.

YOLUN YENİLENMESİ ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRDI

Alparslan Bulvarı, Körfez İlimtepe’nin en yoğun kullanılan güzergâhları arasında bulunuyor. Yolun yenilenmesi, özellikle Belediye Konutları ve TOKİ’de yaşayan binlerce kişinin günlük ulaşımını kolaylaştırdı. Büyükşehir Belediyesi, yatırım programı dâhilinde kent genelinde benzer üstyapı çalışmaları sürdürürken, ulaşım ağının ihtiyaç duyulan noktalarında ise bakım ve onarım çalışmalarını anında yerine getiriyor.