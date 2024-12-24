Kocaeli Üniversitesi Ali Özbay Meslek Yüksek Okulu'nda görev yapan akademisyenler tarafından hazırlanan, "Akademik Tematik Grup Sergisi" Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in katıldığı tören ile Değirmendere Sanat Evi’nde açıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Üniversitesi Ali Özbay Meslek Yüksek Okulu'nda görev yapan akademisyenler tarafından hazırlanan, "Akademik Tematik Grup Sergisi" açılışı, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in katılımı ile ziyaretçilerine açıldı.

Resim, heykel, cam, minyatür, hat, tekstil, kuyumculuk alanında farklı disiplinlere ait 41 eserden oluşan sergi 27 Aralık’a kadar ziyarete açık kalacak.

Açılışta Kaymakam Gültekin ile birlikte eserleri inceleyen Başkan Sezer, “Bir birinden kıymetli eserlerinin yer aldığı sergi için; Kocaeli Üniversitesi’nde görev yapan akademisyenler: Ali Özbay Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç.Dr. Mine Can, Doç.Dr. Nilgün Şener, Dr. Öğretim Üyesi Sevtap Örgel, Öğretim Görevlisi Abdil Saraçoğlu, Öğretim Görevlisi Hasan Korkmaz, Öğretim Görevlisi Hakan Öcel ve Öğretim Görevlisi Ziya Yekta Özkan'a çok teşekkür ediyorum” dedi.