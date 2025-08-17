Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireylerin ulaşım sorununu ortadan kaldırmak amacıyla hayata geçirdiği “Engelsiz Taksi” hizmeti, 2025 yılının ilk 7 ayında toplam 14 bin 790 kez ulaşım desteği sağladı. Bu hizmetlerden 154’ü şehir dışı seyahatlerde kullanıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan “Engelsiz Taksi”, filosundaki 15 araç ile 2025 yılının ilk yarısında 14 bin 790 kez ulaşım desteği verdi. Engelli vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştıran Engelsiz Taksi, özellikle toplu taşıma araçlarını kullanmakta zorlanan bireyler için büyük önem taşıyor.

7 AYDA 154 ŞEHİR DIŞI SEYAHATİ

Hizmet sayesinde engelli bireyler, refakatçiye ihtiyaç duymadan güvenli ve konforlu bir şekilde istedikleri noktaya ulaşabiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla sunduğu Engelsiz Taksi, gerektiğinde şehir dışına da ulaşım desteği sağlıyor. Bu kapsamda 7 ayda 154 şehir dışı seyahat gerçekleştirildi.

Engelsiz Taksi, Kocaeli il sınırları içerisinde toplu taşıma erişimi bulunmayan engelli bireyleri başta sağlık kuruluşları olmak üzere eğitim kurumları, resmi daireler, sosyal ve kültürel etkinlik alanlarına güvenli şekilde ulaşmasını sağlıyor. Eğitim amaçlı talepler de yapılan değerlendirmeler sonrasında hizmet kapsamında karşılanıyor.

REFAKATÇİ GEREKLİLİĞİ ORTADAN KALKIYOR

Engelli bireyler, toplu taşıma araçlarını kullanmanın kendileri için en büyük zorluklardan biri olduğunu belirterek, Engelsiz Taksi sayesinde bu sorunun tamamen ortadan kalktığını ifade ediyor. Ayrıca araçların erişilebilir tasarımı ve donanımları sayesinde refakatçi gerekliliği ortadan kalkıyor. Böylece bireyler, günlük yaşamlarını daha bağımsız sürdürebiliyor. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Engelsiz Taksi’nin yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda engelli vatandaşların sosyal hayata katılımının önünü açan önemli bir destek olduğunu vurguluyor.