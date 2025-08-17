Konya'da Selçuklu Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, evde yaşlı bakım hizmetinden yararlanan bireyler için Şehrimi Tanıyorum gezisi düzenledi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde evde yaşlı bakım hizmetinden yararlanan vatandaşlara moral ve motivasyon desteği sağlamak amacı ile “Şehrimi Tanıyorum” gezisi düzenledi.

Gezi programında, yaşlı vatandaşlar Konya’nın tarihî ve kültürel mekânlarını ziyaret etme fırsatı buldu.

Gezi programı kapsamında15 ve 16 kişilik olmak üzere 2 grup olarak ayarlanan turda; ekip önce maneviyat dolu bir atmosfer için Mevlana Müzesi’ni ziyaret etti. Ardından Tropikal Kelebek Bahçesi’ne geçen ekip burada farklı türde kelebeklerin ve tropikal bitkilerin oluşturduğu eşsiz doğal ortamı keşfetti.

Selçuklu Belediyesi’nin sosyal belediyecilik faaliyetleriyle de her yaştan vatandaşın yanında olduğunu ifaden eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; “Bu kapsamda Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde ilçemizde yaşayan ve evde yaşlı bakım hizmetinden yararlanan yaşlılarımıza yönelik olarak Şehrimi Tanıyorum gezisi düzenledik. Bu gezi ileKonyamızın tarihi ve kültürel zenginliklerini birlikte keşfetmenin yanı sırakıymetli büyüklerimize moral ve motivasyon kazandırmayı da amaçladık. Bu tür etkinliklerle onlara yalnız olmadığını hissettirmek, yüzlerinde bir tebessüm bırakmak bizler için en büyük mutluluk. Selçuklu Belediyesi olarak büyüklerimize olan vefa borcumuzu unutmadan hayatın her alanında onların yanında olmak istiyoruz. Kıymetli büyüklerimizin tecrübeleri ve duaları bu şehrin manevi temelleridir" dedi.