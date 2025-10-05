Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ile tarımsal kalkınmaya destek sağlıyor. 1.140 dekarlık alana dikilen 5 milyon fidenin istenilen boya gelmesiyle birlikte tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı yoğun şekilde başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 5 yıl önce çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya katkı sunmak amacıyla başlatılan “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi” (TABİP) ile il genelinde yaklaşık 1.140 dekarlık alana 5 milyon fide dikildi. İstenilen boya gelen tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı yoğun şekilde sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin destek projeleri; turizm, sanayi, eğitim, tarım ve hayvancılığın bir arada yürütüldüğü Kocaeli’de üreticilere nefes oluyor. Başkan Tahir Büyükakın’ın öncülüğünde yürütülen TABİP ile biberiye, tıbbi nane, oğul otu ve kekik gibi yüksek katma değerli bitkiler destekleniyor. Böylece üreticiler gelir elde ederken, atıl durumdaki tarım arazileri de ekonomiye kazandırılıyor.

HASATTA YERLİ MAKİNE KULLANILIYOR

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Sekapark A.Ş. tarafından yürütülen projede hasatlar hem insan gücüyle hem de tamamen yerli ve milli imkânlarla üretilen römork yüklemeli tıbbi ve aromatik bitki hasat makinesiyle gerçekleştiriliyor. Bu makine, bitkilere zarar vermeden hızlı ve verimli hasat yapılmasını sağlıyor.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK DİSTİLASYON MERKEZİ

Hasadı yapılan bitkiler, Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Türkiye’nin en büyük “Tıbbi Aromatik Bitkiler Distilasyon Merkezi”nde işleniyor. Burada bitkiler distile edilerek uçucu yağlara dönüştürülüyor. Elde edilen yağlar ilaç, takviye gıda ve kozmetik sektörlerinde değerlendiriliyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİ İLE EKSTRAKT ÜRETİMİ

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) iş birliğiyle kurulan Sekapark A.Ş. Süper Kritik Akışkan Ekstraksiyon Tesisi’nde yüksek teknoloji kullanılıyor. Bu tesiste bitkiler, çekirdek grupları ve yağlı tohumlardan ekstraktlar elde ediliyor. Ar-Ge çalışmaları ve üretimler uluslararası standartlara uygun şekilde yapılıyor.

Proje, kırsaldan kente göçün önlenmesini ve kentten kırsala dönüşün teşvik edilmesini hedefliyor. Ayrıca kırsalda yaşayan kadınlara istihdam imkânı sunularak kadınların üretim süreçlerine aktif katılımı sağlanıyor.