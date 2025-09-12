Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kocaeli Tarım Fuarı’nın açılış töreninde gıda üretiminin stratejik önemine dikkat çekti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Doğu Marmara Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmada gıda üretiminin stratejik önemine dikkat çekerek, “Çiftçinin çabasıyla Büyükşehir’in çabası birleştiğinde bereketli işler ortaya çıkıyor” dedi.

İnterteks Fuar Alanı’nda kapılarını ziyaretçilere açan fuarın açılış törenine Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Başkan Büyükakın katıldı. Başkan, törende yaptığı konuşmanın ardından stantları gezerek üreticilerle bir araya geldi.

88 PROJE İLE 1 MİLYAR 350 MİLYON TL’LİK TARIM DESTEĞİ

Başkan Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarım alanında hayata geçirdiği 88 projeyle 21 bin çiftçiye ulaşıldığını ve toplamda 1 milyar 350 milyon TL’lik destek sağlandığını açıkladı. Küresel iklim krizine dikkat çeken Büyükakın, tarımın sürdürülebilirliği için toprağın ekilmeye devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı destekler arasında:

8.500 yem bitkisi tohumu (223 milyon TL)

11.700 ton gübre (203 milyon TL)

16.500 çiftçiye mazot desteği (208 milyon TL)

306 damızlık hayvan (8 milyon TL)

76.000 tavuk (16 milyon TL)

900 arı üreticisine 12,5 milyon TL destek

Ayrıca seracılık ve alternatif ürün üretimi gibi alanlarda da destekler sürüyor. Sekapark A.Ş.’nin tarım projelerine destek verecek şekilde dönüştürüldüğünü belirten Büyükakın, bilgi desteğiyle çiftçilerin üretim zincirinde daha rasyonel hale gelmelerini hedeflediklerini söyledi.