Efes Selçuk Belediyesi’ne bağlı İsabey Çocuk Bakım Yurdu, Belevi Şen Çocuk Gelişim Merkezi, 14 Mayıs Şen Çocuk Gelişim Merkezi ve Deppo Efes Masal Evi’nde okul öncesi dönemde desteklenen çocuklar, bu yıl da geleneksel hale gelen “Dersimiz Atatürk” etkinliğiyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü daha yakından tanıma fırsatı bulacak.İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Çocuk Birimleri, bu yıl da yeni eğitim öğretim yılına anlamlı bir projeyle başladı.

İki yıldır sürdürülen “Dersimiz Atatürk” projesi, çocuklara Atatürk’ün ilke ve değerlerini aşılayarak çocuklarda milli bilinç kazandırmayı sağlıyor.

Etkinlik kapsamında çocuklar, aileleriyle birlikte Atatürk’ü anlatan kitapları okuyup araştırma yaparak sınıf arkadaşlarına sunum hazırlıyor. Sunumlarda Atatürk’ün yaşamı, kişiliği, yaptığı yenilikler, anıları ve fotoğraflarla zenginleştirilmiş bilgiler anlatılıyor. Çocukların büyük bir heyecanla katılım sağladığı sunumlar, aynı zamanda merak duygusunu pekiştirerek sorularla Mustafa Kemal Atatürk’ü tanıma imkânı sağlıyor.

Proje, çocuklara sadece bilgi kazandırmakla kalmayıp, araştırma ve sunum yapma, kendini ifade etme ve topluluk önünde konuşma yeteneklerini de kazandırıyor. Minikler sınıf önünde yaptıkları sunumlar sayesinde özgüvenlerini geliştiriyor.

BAŞKAN SENGEL: “MİNİK KALPLERDE ATATÜRK SEVGİSİ YEŞERİYOR”

Efes Selçuklu çocuklara erken yaşta Atatürk sevgisi ve Cumhuriyet bilinci kazandırdıklarını aktaran Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; bu etkinlikle hem miniklerin, hem de ailelerinin kalbine Atatürk sevgisini yerleştirerek, Cumhuriyet’in ışığını nesilden nesile aktarmak istediklerini söyledi.

"Çocuk Birimlerimizde sadece bakım hizmeti değil, aynı zamanda Atatürk’ün izinde güçlü, bilim ve sanatla büyüyen, bilinçli, özgüvenli ve değerlerine sahip çıkan bireyler yetiştiriyoruz" diyen Başkan Sengel, "Bu kapsamda yıl boyu çocuklarımız günlük eğitim planı akışlarının yanı sıra İngilizce, seramik, orff-ritim, jimnastik, psikodramayla sanat, halk oyunlar ve çocuk yogası branş derslerini de alıyor. Atamızın izinde bilimle sanatla buluşan bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz ve onların minik kalplerinde Atatürk sevgisi yeşeriyor, ne mutlu bize. Atatürk’ün izinde yürümeye ve geleceğe umutla bakmaya devam edeceğiz” diye konuştu.