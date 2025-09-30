15. Kocaeli Kitap Fuarı’nın heyecanı “Kütüphanem Kocaeli” buluşmalarında artıyor. İzmit Milli İrade Meydanı’ndaki Sanat Kafe’de gerçekleştirilen buluşmalarının üçüncüsüne konuk edilen Dr. Coşkun Yılmaz, tarih söyleşilerinde gençleri uzak ve yakın tarihlerde yolculuğa çıkardı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü çatısı altında faaliyetlerini sürdüren “Kütüphanem Kocaeli”, 15. Kitap Fuarı öncesinde kütüphane buluşmalarının üçüncüsünü İzmit Milli İrade Meydanı’ndaki Sanat Kafe’de gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında konuk edilen Dr. Coşkun Yılmaz’ın “Anadolu’nun köklerinde Türklerin Tarih Yolculuğu” başlıklı bir söyleşine gençler ilgi gösterdi.

TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNDEKİ YOLCULUĞU Katılımcılara geçmişten günümüze Türklerin Anadolu’daki varlığı, kültürel mirası ve tarihsel serüveni üzerine çarpıcı bilgiler sunan Yılmaz, özellikle Anadolu’nun bir yurt haline geliş sürecine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Söyleşide, Türklerin tarih sahnesindeki yolculuğunun sadece askeri başarılarla değil, aynı zamanda medeniyet kurma becerisiyle de şekillendiğine dikkat çekildi.

ANADOLU’NUN BİR VATANA DÖNÜŞME SÜRECİ Gerçekleştirilen söyleşide, Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan tarihsel serüveni, devlet kurma becerileri, kültürel mirasları ve Anadolu topraklarında bıraktıkları izler kapsamlı bir şekilde ele alındı. Dr. Yılmaz, sadece olaylara değil, bu olayların arkasındaki sosyolojik, kültürel ve medeniyet perspektifine de dikkat çekti. Anadolu’nun bir coğrafya olmaktan çıkıp bir vatana dönüşme süreci, tarihi belgeler ve örneklerle katılımcılara aktarıldı.